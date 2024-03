“La fertilità è in calo nel mondo”: un fenomeno destinato ad aumentare

La fertilità non è sufficiente a mantenere la popolazione come nella maggior parte dei paesi, lo conferma uno studio su larga scala pubblicato giovedì, che mette in guardia sugli squilibri che sembrano essere sempre più evidenti da una regione all’altra del mondo.

“La fertilità sta diminuendo in tutto il mondo” Questo riassume il lavoro pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet, rilevando che più della metà dei paesi ha già un tasso di fertilità troppo basso per mantenere il livello di popolazione. E “In futuro, i tassi di fertilità continueranno a diminuire in tutto il mondo”. Aggiunge.

Lo studio si basa sui dati del Global Burden of Disease Program, un vasto programma finanziato dalla Fondazione americana Bill e Melinda Gates che mira a raccogliere dati sanitari dalla maggior parte dei paesi. I ricercatori non solo hanno valutato gli attuali tassi di fertilità in questi paesi, ma hanno anche cercato di calcolare gli sviluppi futuri sulla base di diverse variabili predittive, come i livelli di istruzione o la mortalità infantile.