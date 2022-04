I trucchi di Call of Duty non saranno più in grado di vedere i loro avversari durante le partite.

PARIGI, 29 aprile (Benin News/EP) –

Activision continua ad attuare nuove misure nella sua lotta contro il gioco d’azzardo sleale Call of Duty Ha introdotto una nuova regola che impedisce agli imbroglioni di vedere i propri avversari durante le partite.

questo sito Monitor di sicurezza Il software anti-cheat eseguito a livello di kernel del PC fa parte del sistema anti-cheat chiamato rimbalzare E questa settimana verrà lanciato a livello globale Call of Duty: Vanguard, ha affermato la società in una nota.

Ricochet è stato reso disponibile per la prima volta in Call of Duty: Warzone e, dopo aver attraversato un periodo di revisione per il suo ultimo aggiornamento, Accadde in quest’ultima epopea, lanciato a novembre 2021, con una nuova funzionalità che andrà a beneficio dei giocatori legittimi.

Come riporta Activision, gli sviluppatori di videogiochi hanno creato una tecnologia chiamatanascondere, Che consiste nel nascondere gli avversari dei giocatori che barano durante le partite.

I personaggi, il protagonista e persino la voce. La società spiega che i giocatori legittimi non saranno rilevabili dagli imbroglioni, chiarendo che gli avversari potranno vedere gli imbroglioni.

Questa tecnica di mitigazione avrà somiglianze con un’altra tecnica già implementata nel gioco a fine febbraio, chiamata “scudo danno”. Questo protegge i giocatori legittimi e dà loro un vantaggio nella battaglia contro i loro avversari.

Quindi, quando rileva un cheater in esecuzione in tempo reale, disabilita la sua capacità di farlo Danni ad altri giocatoriMa lo tiene esposto al fuoco nemico, così gli avversari possono eliminarlo.

Activision ha affermato che continua a lavorare sui suoi sistemi anti-cheat per garantire che l’esperienza di gioco legittima dei giocatori sia valida e desiderabile.

“Comprendiamo che per ogni progresso che facciamo, gli imbroglioni lavorano per farlo Ignora questi aggiornamentiHa commentato e ha anche incoraggiato i giocatori a continuare a segnalare il gioco e a segnalare imbroglioni.

A questo proposito, vale la pena notare che alla fine dello scorso anno la società ha sospeso in un giorno quasi 50.000 account per frode attraverso l’utilizzo di Ricochet.

Call of Duty: Avanguardia È ambientato nelle origini delle Forze Speciali e nel suo ruolo nel corso della storia. La campagna per giocatore singolo presenta quattro soldati di diversi paesi come eroi e ha anche una versione multiplayer con 20 mappe.