Due candidati per sostituire Deila a Bruges

L'obiettivo del Club Brugge è qualificarsi ai quarti di finale della Conference League. Tuttavia, anche in caso di successo, Ronnie Della corre un rischio facendo le valigie.

Il norvegese non è riuscito a ottenere i risultati sperati dalla capolista, ma le sue scelte tattiche sollevano molti interrogativi. Nonostante sia in carica da molto tempo, non sembra avere principi guida e quindi ha perso gran parte della sua credibilità presso i sostenitori.

Vanhaysbrouck o Hassi?

Il rapporto dell'allenatore con la dirigenza non sarà ideale, ma dovrebbe restare al suo posto fino alla fine della stagione. Quindi è molto probabile che vada via, soprattutto se i playoff non andranno bene.

La domanda che si pone quindi è chi potrà succedergli e la ricerca di alternative è continua, anche se la priorità resta quella di nominare un nuovo direttore tecnico, che potrà lavorare sulla ricerca di un nuovo allenatore.

Due nomi però che soddisferebbero in questo momento gli abitanti del Bruges, Heine Vanhaizeboerok. Si potrebbe fare il gioco delle sedie, con il primo che potrebbe sostituire il secondo a Gand in caso di partenza per Bruges.