Airbus, ArcelorMittal, Emris, Merck, Tesla, Rubis, Interparfums, General Motors…

Poiché le informazioni finanziarie vengono consumate come pasticcini e cibi caldi e all’ora della colazione, Anthony Bunden si sveglia all’alba per servirti la riunione mattutina ogni mattina.

Giornalista finanziario e agente di cambio per più di due decenni, editoriale e calunniatore impareggiabile, è il caporedattore di ZoneBourse.

















Ogni mattina, il team di Zonebourse raccoglie e riassume le informazioni di base relative alle società quotate di tutto il mondo, per accedere alle principali novità all’inizio della giornata di borsa. Il contenuto comprende una sezione sulla Francia e un’altra sui principali mercati internazionali, in particolare le società statunitensi e quelle dei grandi mercati europei (Regno Unito, Germania, Svizzera, Italia e Spagna) e dell’Asia Pacifica. in Francia Annunci importanti (e meno importanti). Airbus ha consegnato 380 aeromobili e ha ricevuto 637 ordini netti in 8 mesi.

ArcelorMittal chiuderà uno dei suoi altiforni polacchi a causa delle condizioni di mercato e dei prezzi dell’energia.

Veolia lancia il piano contributivo dei dipendenti.

I dati di fase III mostrano un miglioramento dei segni e dei sintomi della prurigo nodularis con Dupixent di Sanofi.

Imerys sta negoziando la vendita delle sue attività di fabbricazione della carta a Syntagma (caolino, talco e carbonato di calcio).

Aéroports de Paris e Rémy Cointreau entrano nell’indice CAC Next20 a spese di Atos e Scor.

Somfy e Antin Infrastructure Partner si uniscono a SBF120. La Maison du Monde si è laureata.

Rexel è incluso nell’indice CAC 40 ESG.

Roche Bobois acquisisce tre franchisee negli Stati Uniti.

Il gruppo Delta Plus acquisisce Drypro, leader nel primer per lavori premium del Messico.

Theranexus e il BBDF terminano il reclutamento in uno studio di Fase I/II per valutare Batten-1 nella malattia di Batten.

PCAS, Vranken-Pommery Monopole, Miliboo e Rubis hanno tutti pubblicato i loro account. Nel mondo Annunci importanti (e meno importanti). Mercedes e Rivian vogliono produrre insieme camion elettrici.

Merck KGaA creerà 800 posti di lavoro nello stabilimento alsaziano di Molsheim.

T-Mobile US porta il suo programma di riacquisto di azioni a 14 miliardi di dollari.

Tesla sta valutando la creazione di una raffineria di litio in Texas.

S&P porta il rating di Barry Callebaut a “BBB”.

Il rivenditore di moda online ASOS ha riportato vendite deboli di agosto.

L’acquisizione di Quantile da parte della Borsa di Londra ha ricevuto il via libera temporaneo dall’Agenzia antitrust britannica.

Telecom Italia è prossima alla vendita di una quota di minoranza nel ramo dei servizi alle imprese.

General Motors presenta un SUV elettrico.

Si dice che il produttore di auto elettriche Leapmotor stia lavorando per mettere a tacere la sua offerta pubblica iniziale a Hong Kong.

Le principali pubblicazioni della giornata: Kroger, Computacenter, Interparfums, Viel… L'intera agenda è qui.