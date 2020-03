Coronavirus a Salerno, proseguono i lavori di adattamento e riconversione degli ospedali Ruggi e Da Procida.

Lavori di adattamento e riconversione negli ospedali per l’emergenza Coronavirus a Salerno. Gli interventi in corso in queste ore riguardano il San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e l’ospedale Da Procida.

Quest’ultimo è in fase di riconversione. I pazienti sono stati temporaneamente trasferiti presso i rispettivi domicili o in altre strutture sanitarie. I lavori trasformeranno la struttura in un Covid Hospital, che ospiterà dunque solo pazienti risultati positivi al Coronavirus.

Il Da Procida avrà 114 posti letto, dei quali 8 di terapia intensiva e 6 di terapia sub-intensiva, da realizzarsi in 60 giorni secondo la progettualità approvata e finanziata dalla Regione Campania.







Coronavirus a Salerno: i rinnovati locali dell’ospedale Da Procida

Per quanto concerne invece il Ruggi, proseguono i lavori di installazione di un prefabbricato all’interno del perimetro del plesso. La struttura ospiterà 24 posti letto.

Restano attive, quindi, tutte le altre misure di contenimento del contagio e a tutela della salute dei cittadini già predisposte nei giorni scorsi.