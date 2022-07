Corona virus: la rilevazione di una nuova specie, è già in Belgio?

La nuova variante dell’omicron, Centaur, sembra diffondersi rapidamente nei paesi limitrofi. Potrebbe diventare l’alternativa dominante entro l’autunno.







Pubblicato il 9/7/2022 alle 23:14 Tempo di lettura: 1 minuto



IlRecentemente è apparsa sulla scena sanitaria una variante di omicron, Centaure o BA 2.75. L’elemento di sostituzione è stato scoperto per la prima volta in India e ora è apparso in una decina di paesi. Tuttavia, nessuna infezione è stata registrata sul suolo belga.







Centaur differisce dalle altre varianti per la probabilità di resistenza agli anticorpi, nonché per il suo tasso di diffusione. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che sia più grave o provochi altri sintomi. Quindi gli scienziati non sanno ancora se Centaure sarà la maggioranza in Belgio questo inverno. “Nel nostro paese non è stata ancora osservata alcuna infezione, ma si sta avvicinando”, ha spiegato il biostatistico fiammingo Gert Mullenbergs ai nostri colleghi di Nieuwsblad.







“Dopo la rapida diffusione in India, dovrebbe essere visto diffondersi in tutto il mondo ad alta velocità in questo periodo festivo”, ha aggiunto. Decine di casi sono stati identificati nel Regno Unito, mentre si dice che altre persone infette siano registrate negli Stati Uniti, in Germania, in Lussemburgo o in Indonesia.