Lukashenko minaccia di “tagliare il gas” all’Europa in caso di nuove sanzioni

“Sarà più dannoso per lui, per la Bielorussia, che per l’Unione Europea e posso presumere che sia una bufala”, ha detto ad AFP in un’intervista a Berlino, aggiungendo che Ne non credeva più nella risoluzione della crisi attraverso la diplomazia. canali.

“Non prenderò sul serio (la sua minaccia) perché c’è anche un interesse russo in questo problema”, ha detto dopo aver assistito a un discorso sulla questione del ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas davanti al Bundestag.

Quest’ultimo ha stimato che era giunto il momento di trarre le conseguenze contro la Bielorussia, accusata di provocare una crisi migratoria al confine con la Polonia, e che l’Unione Europea sta procedendo dalla prossima settimana “a estendere e rafforzare le sue sanzioni contro il regime di Lukashenko .”

In risposta, l’uomo forte di Minsk ha detto giovedì che il suo paese avrebbe risposto a qualsiasi nuova sanzione europea, in particolare minacciando di interrompere le spedizioni del gasdotto Yamal-Europa che trasporta il gas russo verso la Germania e la Polonia in particolare.

Ma la signora Tikhanovskaya ha invitato l’Unione europea a rimanere ferma.

“Siamo grati per la posizione dei paesi europei di non comunicare con una persona senza legalità nel paese, con un criminale che ha commesso molte torture in Bielorussia”, ha detto.

La rielezione del presidente Lukashenko più di un anno fa è stata oggetto di controversie per settimane durante le proteste severamente represse.

“Gli immigrati sono ostaggi di questo regime”, ha detto la signora Tikhanovska. “Gli immigrati sono carne da cannone”.

“Forse le sanzioni sono l’unica leva a disposizione dell’UE per cambiare il comportamento di Lukashenko”, ha detto.