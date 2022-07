Mubasher – La guerra in Ucraina: nuove vittime civili nel bombardamento di un edificio nel Donbass

Il 137° giorno di guerra in Ucraina. Continuano i bombardamenti nell’est del Paese.

Le forze russe, che all’inizio di luglio hanno annunciato di aver preso il controllo della regione di Lugansk, stanno ora prendendo di mira la regione di Donetsk per occupare l’intero bacino minerario del Donbass, che è stato parzialmente controllato dal 2014 dai separatisti sostenuti da Mosca in seguito all’annessione russa della Crimea ucraina .

Le autorità locali ora temono “ulteriori misure” dalla Russia. Il ministero della Difesa britannico ha affermato che Mosca stava spostando forze di riserva da tutta la Russia per avvicinarle

Dall’Ucraina per futuri attacchi. l’esercito russo”Raggruppare, o meglio riconfigurare i suoi gruppi e prepararsi per nuove mosse a Sloviansk, Kramatorsk e BakhmoutDa parte sua, il governatore della regione di Donetsk Pavlo Kirilenko ha stimato venerdì in un telegramma.

Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha annunciato sabato di aver parlato con il suo omologo cinese, Wang Yi, dell’invasione russa dell’Ucraina durante un incontro a più di cinque ore dall’incontro dei ministri degli esteri del G20 a

Bali, Indonesia.

Questo incontro, il primo di persona tra diplomatici da ottobre, mira a evitare che le già difficili relazioni tra Pechino e Washington si deteriorino.