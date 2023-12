Coppa di Lega: il Chelsea elimina il Newcastle dal Terre-au-Lot – Coppa di Lega – Quarts – Chelsea-Newcastle (1-1, TAB 4-2)

Chelsea 1-1 (TAP 4-2) Newcastle

Potts: Modric (90H+2) per i Blues // Wilson (16H) per la gazza

Goffamente a lungo prima di voltarsi definitivamente ai calci di rigore, il Chelsea ha eliminato il Newcastle dalla Coppa di Lega (1-1, TAB 4-2) ed è arrivato in semifinale. dominante in generale, Blues Mostra estrema stupidità. Subito dopo l’arrivo di Callum Wilson, Benoit Badiashile, un po’ in anticipo rispetto al previsto, si è sentito agitato e ha fatto un regalo all’attaccante inglese che ha subito aperto. (0-1, 16H). L’insuccesso che assilla i londinesi dall’altra parte del campo. Dai primi minuti la traversa salva Connor Gallagher (7H) prima che l’assistente arbitro raccogliesse il passaggio di Armando Broja, che pareggiava (38H).

In un clima generoso durante il primo semestre, gli uomini di Mauricio Pochettino hanno continuato la distribuzione dopo il rientro dagli spogliatoi. Dopo Wilson, saranno gli spettatori dello Stamford Bridge a trarne vantaggio, poiché Raheem Sterling e la sua banda li tempestano di tentativi mandati in tribuna: undici tentativi su quindici. Tuttavia, alla fine, dopo essere inciampato nella parte posteriore GazzaMykhailo Modric, a sua volta, approfitta di un’esibizione, o meglio di una consegna corrotta, di Kieran Trippier per riportare il Chelsea al livello desiderato. (1-1, 90H+2). Poca anima in questo tiro, il terzino, proprio come Matt Ritchie, è appena lì quando tira in porta e manda a lato. Improvvisamente impeccabile, e Blues Fanno il loro lavoro e saranno presenti in semifinale.

Chelsea (4-2-3-1): Petrovic-Disasi (Matsen, 78H), Silva, Badiashelli, Colwell (Gusteau, 46H) – Caicedo, Gallagher – Palmer, Fernandez (Broja, 32H), Sterlina (Modric, 78H) – Jackson (Byrd, 69).H). allenatore: Maurizio Pochettino.

Newcastle (4-3-3): Dubravka – Krafth (Tripier, 46H), Lascelles, Putman (Bourne, 46).H), Livramento – Longstaff, Guimaraes, Miley – Almiron, Wilson, Gordon (Ritchie, 52H). allenatore: Eddie Howe.

Everton 1-1 (TP 6-7) Fulham

Sederi: Beto (82H) per il Toviz // Kane (CSC, 41H) per le capanne

Port Vale-Middlesbrough 0-3

Sederi: Howson (11H), Rogers (23H) e Crookes (53H)

