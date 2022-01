“Dobbiamo giocare anche contro gli arbitri…”

Un po’ un pessimo perdente o legittimamente frustrato, Denis Shapovalov ? Colpito al termine del brivido in 5 set da Rafael Nadal ma non al 100% fisicamente, il prodigio canadese ha avuto molto sulle patate dopo l’incontro.

Già molto teso durante l’incontro al punto da colpire”Siete tutti corrottiContro l’arbitro a metà gara, Shapovalov Poi ha svuotato la borsa in una conferenza stampa post-partita. In vista canadese? Il comportamento di Nadal durante la partita. Secondo lui, lo spagnolo ha raddoppiato i periodi di sciopero e ha risparmiato tempo.

“È davvero frustrante. Non giochiamo solo contro i giocatori, ma anche contro l’arbitro e molti altri elementi. È dura, ha preso una grande occasione dopo il quarto set e ho perso il mio slancio. È difficile mantenere lo stesso livello. Non ho niente contro Rafa, è un grande giocatore e rispetto tutto quello che ha fatto, ma come giocatore e come atleta è difficile combattere tutti questi elementi.. Come possiamo fare una pausa medica e una pausa bagno nella stessa pausa? C’è un enorme divario per la ripresa del gioco. Non c’è equilibrio”. si lamentò canadese Nei commenti citati da Eurosport.