Barcellona e Manchester United cercano Amadou Onana

A 22 anni, Amadou Onana ha visto un’ascesa fulminea. Dal suo debutto nella seconda divisione tedesca con l’Amburgo, al suo periodo fulminante con il Los Angeles in Ligue 1 nel 2021/22 prima di impressionare con l’Everton, tutto è successo molto rapidamente per il centrocampista della nazionale belga. Già impressionante al suo debutto ai Toffees, l’ex Mastiff sta brillando in questa stagione in Premier League in una squadra dell’Everton che è ancora in difficoltà finanziarie e si sta avvicinando alla zona retrocessione dopo aver ricevuto dieci punti di penalità.

Molto abile, fisicamente imponente e versatile, Onana è stato selezionato per il campionato inglese, il che lo rende molto bravo. A centrocampo brilla il Diavolo Rosso, con una personalità non convenzionale, ed è considerato uno dei migliori centrocampisti del Campionato d’Oltremanica. Un grandissimo dribblatore, quest’ultimo è efficace in difesa, ma anche in aria dove può vantarsi di essere uno dei migliori giocatori nel suo ruolo nei duelli a terra, ma anche in aria come ci mostra il grafico della nostra squadra. datascout. Durante la sua brillante prestazione dello scorso fine settimana contro il Burnley, ha segnato un gol, completato l’87% dei passaggi (26/30), vinto il 78% dei duelli (11/14) e effettuato 4 recuperi, impressionando così l’intera squadra.

Incontro con il Barcellona…

Come è avvenuto con il LOSC qualche mese fa, gli insaziabili progressi compiuti da Amadou Onana dovranno senza dubbio attraversare un periodo di partenza. Il suo profilo molto riservato rende i grandi nomi europei riluttanti a raffreddare la cifra richiesta dall’Everton di circa 55 milioni di euro. Secondo le nostre informazioni, il Manchester United è ancora in movimento e continua a monitorare il rendimento del nazionale belga (9 presenze), che potrebbe portare molto al non sempre dominante centrocampista mancuniano.

Una soluzione che dovrebbe piacere ai sostenitori dello Standard colma l'assenza di Zinckernagel

La Catalogna non è stata esclusa poiché l’FC Barcelona apprezza molto il profilo del centrocampista dell’Everton. Recentemente ci sono stati contatti tra i rappresentanti del giocatore e il Barça, secondo una fonte catalana informata. Ma visto il prezzo del giocatore bisognerà sicuramente pazientare per la società allenata da Xavi, che dovrà sicuramente attendere la prossima estate… nonostante il rischio di una partenza improvvisa nel mercato invernale. È una possibilità improbabile, ma reale, soprattutto perché anche altri leader europei sono in agguato nell’ombra.