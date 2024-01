Coppa d'Africa 2024: il Burkina Faso batte all'ultimo minuto la Mauritania (1-0)

“ Siamo stati penalizzati per non essere stati chiari “, Un errore del difensore Noah Mohamed Al-Abd su Bertrand Traoré. Abdou se ne è pentito e ha ammesso che la sua squadra aveva” Sono caduto un po’ nel secondo tempo ” per colpa di “ Calore, c'era molta sofferenza “.” Nella ripresa la Mauritania ha visto un calo fisico “, ha osservato l'allenatore francese del Burkina Faso, Hubert Velaud, che ha vinto all'ultimo minuto la sua prima partita di Coppa d'Africa.

Amir Abdou ha anche espresso il suo rammarico per l'infortunio del suo miglior attaccante, Abubakar Kamara, noto come “AK47”, uscito poco prima della mezz'ora. “Abbiamo perso un giocatore importante, vedremo attraverso le visite mediche se potrà tornare a giocare, ma non posso garantirloha detto il tecnico marsigliese.Ci rialzeremo e andremo avanti, non dobbiamo indebolirci, dobbiamo saper cambiare e passare ad altro“, ha concluso.