Grande sorpresa a Bruges: chiamata all'allenatore… Con il Brasile il club rifiuta tutto il calcio

Igor Thiago è stato impressionante in questa stagione per il Club Brugge, e non è passato inosservato in Brasile. L'attaccante dei Gazelle è stato convocato nella squadra Under 23 del suo paese, ma non onorerà quella selezione.

Questa decisione è stata presa d'accordo con Igor Thiago (22 anni), ma non è stato facile accettarlo. Il capocannoniere del Club Brugge, infatti, è stato convocato dal Brasile per giocare nell'Under 23, rivela Nieuwsblad. Una grande prima volta per l'ex attaccante del Ludogorets, che non ha mai vestito i colori della Seleção nelle giovanili.

Ma il Club Brugge e il suo giocatore hanno convenuto che Thiago avrebbe rifiutato questa convocazione. E per una buona ragione: l'attaccante aveva saltato 4 incontri con lui Blu e nero (Westerlo, Charleroi, Courtrai e Anversa) per partecipare al torneo preliminare di fine gennaio. Questo sarebbe stato un duro colpo per Ronny Deila, perché Igor Thiago ha 20 gol in 34 presenze in tutte le competizioni con il Brugge.

Le Olimpiadi per Igor Thiago?

Alla stampa brasiliana Igor Thiago ha parlato della non convocazione: “Sarebbe un onore per me rappresentare il mio Paese, ma ci sono partite importanti in programma con il Brugge”. Ha aggiunto: “Quindi questo è impossibile al momento a causa delle circostanze, ma mi motiva a continuare a lavorare duro”.

Il Brugge può rifiutare la selezione perché il precedente torneo delle Olimpiadi non è nel calendario FIFA. Ma per Thiago è un'occasione mancata per trovare un posto nel gruppo che disputerà le Olimpiadi della prossima estate. La sua vicinanza geografica a Parigi potrebbe essere un argomento a favore della selezione quando sarà il momento, e se continua a questo ritmo, seguirà una nuova convocazione.