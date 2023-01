“O era un grosso mezzo pesante e l’autista non se ne è accorto o è scappato”.

Come spiegato dai nostri colleghi di Parigi-Normandia, la Gendarmeria di Pont-Audemer è alla ricerca di testimoni sulla morte di una donna di 74 anni, trovata priva di sensi sul ciglio della strada a Kelibeauf-sur-Seine, in Eure, in Normandia, e che è morta per le ferite riportate nella notte tra martedì 3 gennaio e mercoledì 4 gennaio 2023.

“Martedì 3 gennaio, verso le 22,45, è stata chiamata la pattuglia per un ferito su una pubblica via in una stradina nella parte alta del paese, nei pressi del cimitero, scoperta dal nipote di uno dei i residenti”, ha spiegato il capitano della Compagnia della Gendarmeria Pont-Audemer, che stava per salire sul traghetto.