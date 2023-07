Quando l’esercito americano diventa troppo “sveglio” per i repubblicani

“Un esercito debole e risvegliato potrebbe non essere la migliore idea che potremmo avere”, ha aggiunto Cruz, accusando i media e il Partito Democratico del presidente Joe Biden di trasformare i soldati americani in “codardi”.

Ma Ted Cruz, che si è già opposto alle donne nelle forze di combattimento, non è solo. Molti dei repubblicani eletti, che quest’anno hanno assunto il controllo della Camera dei Rappresentanti, accusano il personale del Pentagono di concentrarsi troppo sui temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione.

Insomma, imporre una politica progressista agli americani secondo la loro opinione, e questo si aggiunge al calo del reclutamento nelle forze armate sotto l’amministrazione Biden.

Questo nuovo disprezzo sta instillando la base repubblicana come il suo vertice, con l’ex presidente Donald Trump che guida i sondaggi per la nomina presidenziale del partito nel 2024, accusando di recente i generali di essere “deboli e inefficaci” o addirittura più preoccupati per la diversità che per la loro missione di “combattere”. i nemici».

Il governatore della Florida Ron DeSantis, il principale rivale di Trump per la nomination repubblicana e noto per aver predetto la “morte” del wokismo, ha seguito l’esempio. Ha affermato che “la Cina sta prendendo in giro” la presunta ossessione dei generali statunitensi per la diversità.

Esempi di tali critiche abbondano e minano la sicurezza degli Stati Uniti, afferma Rissa Brooks, professore di scienze politiche alla Marquette University di Milwaukee (Wisconsin, Nord).

Questi attacchi “minano la coesione interna dell’esercito, la politicizzano eccessivamente e distraggono il Congresso e il pubblico americano da importanti questioni di sicurezza nazionale, il tutto concentrandosi su un problema non identificato e incerto”, ha scritto di recente questo specialista.

“Coloro che comprendono questi attacchi per quello che sono, cioè retorica partigiana piuttosto che critiche ragionate dei problemi reali, dovrebbero fare di più per contrastarli efficacemente”, aggiunge la signora Brooks, rafforzando così l’esercito.

Le tensioni tra Democratici e Repubblicani sull’esercito sono emerse questa settimana durante i dibattiti del Congresso sul bilancio del Pentagono, che è stato approvato senza problemi ogni anno dall’inizio degli anni ’60 con il sostegno bipartisan.

Ora, saldamente al controllo della Camera dei Rappresentanti – il Senato rimane sotto una maggioranza democratica – i repubblicani cercano di contrastare questa presunta “passione” all’interno dell’esercito.

Funzionari eletti hanno discusso dozzine di emendamenti al faraonico bilancio della difesa, senza sfidare gli 886 miliardi di dollari previsti (789 miliardi di euro), ma concentrandosi maggiormente su questioni legate alla “guerra culturale” come la diversità, l’aborto e le persone transgender nell’esercito.

Le proposte mirano anche a prevenire o ridurre gli aiuti militari all’Ucraina, a porre fine alla ridenominazione delle basi intitolate ai generali confederati che sostenevano la schiavitù durante la guerra civile americana, mentre altre non avevano ancora alcun collegamento diretto con l’esercito.

È improbabile che la maggior parte degli emendamenti repubblicani ottenga il via libera dal Senato controllato dai democratici, ma un’amministrazione Biden potrebbe dover concedere per ottenere l’approvazione della Camera.

Presi nella morsa della “guerra culturale”, gli alti ufficiali hanno risposto con i fatti agli attacchi politici all’esercito.

Il sergente maggiore Michael Greenstone, un alto ufficiale dell’esercito, ha detto ai legislatori repubblicani lo scorso marzo che i soldati dedicano una piccola parte del loro tempo di addestramento alla diversità e all’uguaglianza. Ha osservato che “nell’addestramento di base, c’è 1 ora di addestramento all’equità e 92 nel maneggio delle armi”.