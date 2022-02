La domination du Bayern inizia à lasser en Allemagne.

Depuis neuf ans, le Rekordmeister ne laisse plus aucune miette en Bundesliga et ne devrait pas en laisser beaucoup plus cette saison. Una situazione che inizia con l’inchiesta sul Reno, al punto della Ligue de football allemande envisage, sérieusement, de rajouter des play-offs en fin de saison. Un changement qu’Oliver Kahn, patron du Bayern, semble prêt à accepter : « Je trouve ça excitant de discuter de nouveaux format comes play-offs pour la Bundesliga. Une formule avec demi-finales et finale donnerait du suspense pour les supporters. »

Paradoxalement, ce sont plutôt leurs adversaires qui s’y oppositont. « C’est une approche complètement erronée » , resto Rudi Völler, direttore sportivo del Bayer Leverkusen. Pourtant, depuis 2000, les Munichois non remporté «che» dix Coupes d’Allemagne, laissant un peu plus de place aux autres. Sostenitori di Côté, su est plus de l’avis de l’ancien Marseillais: « Il est significatif de constater qu’on parle de changer le format au lieu d’aborder les véritables problèmes, qui conduisent à l’absence de concurrence au sommet » indique “Unsere Kurve” (“Notre virage”), une association qui milite pour un football «tradizione» .

Su attendra un peu avant de leur parler de la Superligue, du coup.

FP

Tous propos rapportés par l’AFP