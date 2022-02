«C’est quelque ha scelto auquel nous devons rester attentifs…»

La stabilité, un gage de réussite et de succès selon Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges. Dans une interview accordée à nos confrères de VTM Nieuws, le technicien espagnol a fait pas de son inquiétude quant au prochain mercato estivo, o il espère voir peu de change de club parmi les joueurs de son noyau.

« Cet été ha scelto, je dirais qu’il y aura environ un tiers de notre effectif qui sera dans l’incertitude… Et ça, c’est quelque auquel nous devons rester attentifs. Il n’y a que 15 settimane tra il mercato estivo e il debutto della Coupe du monde au Qatar. Je m’inquiète de voir certi joueurs éventuellement changer de club. Ça apporte de l’incertitude», un reconnu Martinez.

Contre il Burkina Faso il 29 marzo

Par ailleurs, on an appris ce jeudi que l’équipe nationale affrontera le Burkina Faso le 29 mars prochain au Lotto Park, trois jours après le déplacement en Ireland. Un adversaire jugé “intéressant” par l’entraîneur de la Belgique: “Lors d’une préparation pour une Coupe du Monde, il est toujours bon de jouer contre des pays d’autres continents. Fort de sa demi-finale lors de la Coupe d’Afrique, il Burkina Faso et d’ores et déjà démontré qu’il costituente un adversaire intéressant pour les Diables rouges”.