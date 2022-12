Consapevole della sua salute!

È ovunque contemporaneamente: in televisione dove i suoi spettacoli riscuotono un grande successo, ma anche sul palco e alla radio, in Grandi teste che lo salutano regolarmente per la gioia degli ascoltatori di RTL… L’agente immobiliare con le sue numerose filiali in Francia è una vera star!

Quindi, come fa Stefan Plaza ad affrontare l’inevitabile stress associato a tutti i suoi lavori ea rilassarsi dopo lunghe giornate di lavoro? Si potrebbe pensare che l’amica di Karen Le Marchand abbia l’abitudine di rilassarsi in certe sere sorseggiando una pinta o due, come fanno molti francesi… Beh, no! O, comunque, per niente!

Vittoria

“Sono passati più di 140 giorni dall’ultima volta che ho bevuto un grammo di alcol”, ha spiegato su Buzz TV. Una decisione incredibile per una persona che, oltretutto, deve essere frequentemente invitata a feste di ogni genere, durante le quali scorrono a fiumi i migliori vini! È difficile resistere, vero? E il divertente 52enne ha continuato: “La maratona, rispetto al teatro, rispetto alla fantasia, rispetto alle emissioni. Da una certa età, non puoi fare tutto. Scelgo la mia salute. »

Molto orgoglioso della sua “pausa drink”, Stefan ha preso lo champagne e condivide questa vittoria sul suo account Instagram, felice di rivelare ai suoi fan l’origine di questo stop completo alle “bollicine” o rosé che tanto amava. E ancora: «Una sfida che ho lanciato quest’estate per gioco, per contrastare le tendenze del bere estivo, che ho deciso di seguire anch’io, non per sfida ma per voglia».

E quello che ha anche annunciato che sarebbe stato nel cast del remake della serie Ragazza ragazzosu TF1, per aggiungere con umorismo: “E se potessi evitare un lifting, ho rughe naturali legate alla mia età e non rosee, sarei felice!”

Chiara Margox