Castelnau-Magnoac. Magnoac santé ha tenuto la sua assemblea generale annuale

Recentemente, Magnoac santé, alla presenza di membri del Consiglio di amministrazione, professionisti della salute liberale, partner istituzionali, team di gestione e operatori sanitari e utenti e operatori sanitari SSIAD, ha aperto tramite Myriam Cazes-Recurt questa AGM 2023.

Un ricordo di prim’ordine del valore del SSIAD, un servizio medico-sociale che esiste ormai da quasi 39 anni ed è lì per accompagnare e curare una persona nelle attività della sua vita quotidiana e sociale individuando i punti deboli, al fine per prevenire e ritardare il deterioramento delle sue condizioni. Oltre a facilitare e organizzare il rientro a casa dopo il ricovero.

Myriam Cazys-Riccourt ha sottolineato le grandi dinamiche del gruppo nel settore Magnoac, grazie a un lavoro professionale ponderato e adattato, con una ricerca del benessere e la creazione della Commissione per la qualità della vita e le condizioni di lavoro.

Nel presentare il Rapporto di Attività, il Presidente ringrazia i vari Partner, Professionisti Sanitari Liberali, Servizi di Aiuto Domiciliare (ADMR e Aiutanti Indipendenti) EHPAD e la Famiglia Affidatario, ovvero CLIC, DAC, RESAPY…

Rapporto finanziario:

Sabine Korieger, amministratore delegato, ha fornito una relazione finanziaria molto stabile.

Soprattutto, ha detto, grazie agli sforzi di risparmio (FES, carburante) i conti sono stati alleggeriti.

In arrivo:

Progetti per il prossimo biennio con la nuova tariffazione SSIAD, puntando a tenere maggiormente conto del profilo dell’accompagnatore, con la certificazione del servizio prevista per il 2024, come la riflessione sul servizio di autonomia domiciliare che prevarrà nel 2025 e la predisposizione di risposte al vari progetti ancora allo studio.

Il Presidente ha ringraziato i numerosi partecipanti a questa Assemblea Generale e ha invitato tutti a un buffet molto amichevole.