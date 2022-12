GARD ha rafforzato la collaborazione tra le agenzie sanitarie per garantire l’accesso alle cure alla fine dell’anno

In un contesto di tensioni, non c’è accordo sull’impatto dell’attività epidemica, l’età regionale di santé è una preoccupazione per tutti i santé pubblici, privati ​​e liberatori per forzare la loro cooperazione e coordinamento per garantire il loro successo in questo periodo. di anno. Tutti i servizi di emergenza e le cure sono forniti su richiesta. Per i pazienti, una buona reazione è sempre chiamare prima di andare avanti.

Didier Jaffrey, direttore generale dell’Associazione ARS e i suoi team hanno riunito giovedì sera tutti i rappresentanti degli ospedali pubblici e privati, professionisti della salute liberali di tutta la regione. Tutti sono chiamati a mobilitarsi pienamente durante questo periodo di fine anno per garantire che tutti i pazienti che ne hanno bisogno siano assistiti e sia garantito l’accesso alle cure urgenti. Essi sono chiamati ad assicurare uno svolgimento uniforme e coordinato delle proprie attività, al fine di garantire l’accesso alle cure con la massima fluidità possibile per ciascuno dei pazienti trattati.

Queste epidemie actuelles suscitent in this fin d’annee une forte activité de soins dans soute la region Queste epidemie impattano anche tutte le toutes les équipes soignantes, che sont mobilisées dans un contexte d’absentéisme fortement lie à l’epidemie di Covid. Impegno di tutti i professionisti e liberatori ospedalieri ces do it s’accompagner per tutti i pazienti con ricorsi aux imprevus e urgenti non adattati: a beneficiario della soluzione la more adaptee à chaque situation, le bon réflexe is de toujours de telephone avant de Move” Spiegazione dei servizi dell’Azienda Sanitaria Regionale dell’Occitania.

La priorità della prima reazione è contattare il suo medico di base che conosce i suoi pazienti e li guida in base a ciascun caso. Oltre all’orario regolare degli studi medici, altri accordi on-demand consentono di far fronte a bisogni assistenziali imprevisti: case di cura, centri di cura, ecc. Sul sito è disponibile una mappa interattiva di questi servizi. Sito web dell’ARS Occitania.

“In caso di dubbio, urgenza o necessità di consulenza medica, una buona reazione è sempre quella di chiamare il 15 prima di spostarsi.Al centralino telefonico, il medico valuta la gravità di ogni caso e indirizza il paziente alla soluzione più idonea al problema Può dare consigli medici, chiamando il paziente Per recarsi presso un pronto soccorso nelle vicinanze o per inviare adeguata assistenza medica sul posto.

