Conflitto israelo-palestinese: la Regione di Bruxelles stanzia ulteriori aiuti per 430.000 euro alla Palestina

Giovedì sera, il governo di Bruxelles ha annunciato giovedì l’esborso di 430.000 euro aggiuntivi in ​​aiuti allo sviluppo alla Palestina.

Secondo lei, queste risorse rappresentano in realtà più della metà dell’importo del budget del suo dipartimento. Essi sono integrati dalle risorse stanziate dai membri del governo Vervoort e verranno utilizzati per bandire progetti. Sono state decise anche altre tre azioni. Il consigliere economico e commerciale per l’area metropolitana di Tel Aviv, temporaneamente richiamato per motivi di sicurezza, non tornerà al suo incarico”.Fino a nuovo avviso e finché continueranno le violazioni del diritto internazionale“La signora Pearsons ha spiegato.

Inoltre, il governo di Bruxelles ha chiesto al ministro degli Esteri di organizzare urgenti consultazioni belghe con altri enti per riconsiderare le relazioni commerciali dell’UE con Israele. “Il ministro degli Esteri chiede all’Unione europea di imporre un divieto sulle importazioni di beni prodotti nelle colonie illegali“Ans Pearsons chiede infine un inasprimento della politica regionale di esportazione di armi verso le parti in guerra. A questo scopo dovrebbero essere organizzate rapidamente consultazioni con le altre regioni.

Come si legge nella nota indirizzata al governo di Bruxelles, “Le misure adottate si basano su due principi fondamentali: da un lato, l’importanza del rispetto del diritto internazionale e, dall’altro, la condanna dell’attacco terroristico senza precedenti commesso da Hamas e della reazione sproporzionata di Israele in risposta a questo attacco.“, hanno commentato le persone.