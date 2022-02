Conflitto Ucraina: “Emmanuel Macron ha creato molta confusione ed è questo che aspettano i russi”

Siamo vicini a una guerra con la Russia ai confini dell’Europa? Questa è chiaramente la domanda che tutti si sono posti dopo la ripresa delle tensioni nelle periferie ucraine. A proposito del Professore di Relazioni Internazionali Tanguy Stroy, “È chiaramente la prima volta in 30 anni e dalla fine della Guerra Fredda che abbiamo assistito a tensioni così significative che potrebbero portare a una guerra nella regione”.. L’ospite ricorda, però, che la guerra esisteva effettivamente dal 2014 tra russi e ucraini, ma è rimasta molto sottile.

Possiamo allora davvero parlare di una nuova guerra fredda tra russi e americani? Tanguy Stroy è attento ai confronti. “Quello che è certo è che è tornata la competizione tra le grandi potenze. È quindi un’opposizione tra Stati Uniti e Russia, ma è anche la Cina. Questo conflitto è comunque una brutta notizia per tutto ciò che è governance, tutto questo è cooperazione tra le grandi potenze. Questo vale per le questioni relative alla sicurezza, ma è probabile che si applichi anche alle questioni del cambiamento climatico, ecc.

“Occupare un Paese come l’Ucraina con 100.000 uomini, non funzioneranno”

La Russia ha già messo 100.000 soldati russi al confine con l’Ucraina, ma invaderà davvero e quando? ‘È difficile rispondere’, dice Tanguy Stroy. “Perché alla fine è Putin a prendere la decisione. Ma la pressione diplomatica è importante perché il fatto che migliaia di uomini siano mobilitati permette a Putin di mettersi in una posizione di forza almeno a livello militare. Dopo di che, 100.000 uomini è molto, non molto. Sono troppi, ma un’occupazione Un paese come l’Ucraina ha 100.000 uomini, non ci riusciranno. L’obiettivo qui è garantire l’instabilità dell’Ucraina. Uno scenario possibile è invadere parte dell’Ucraina per creare una zona cuscinetto che possono proteggere”.

“L’Europa è decadente dal punto di vista russo”

Il professore torna sui vari motivi per cui la Russia cerca di invadere l’Ucraina. “C’è una ritorsione automatica da parte dei russi in relazione alla fine della Guerra Fredda e una certa umiliazione. Lo abbiamo visto anche in molti dei discorsi di Putin negli ultimi anni”.. Ma per Tangy Stroy, il motivo principale è altrove. “La priorità della Russia rispetto all’Ucraina è quella di avere una sfera di influenza che assicuri Mosca. Che si tratti della NATO dal punto di vista della sicurezza o dell’allargamento dell’Unione Europea dal punto di vista dei valori democratici. Perché la Russia è ancora molto conservatrice. Quindi l’Ucraina è la Bielorussia e la Georgia sono paesi molto importanti per i russi per creare una zona cuscinetto tra l’Impero d’Occidente e l’Impero russo. Perché dal punto di vista russo, l’Europa è decadente. Dovrebbe essere così Sono noti per essere al Cremlino o negli editoriali dei media russi, condannando i valori europei progressisti E alcuni dei consiglieri di Putin arrivano al punto di spiegare ai russi che abbiamo permesso il matrimonio tra uomini e animali nel nostro paese. come screditare il modello occidentale e occidentale. Quindi Putin teme che la Russia, come un piccolo Belgio, si sviluppi nel campo dell’aborto e del matrimonio tra persone dello stesso sesso … A proposito, dal 2016 RS, la Russia ha ripreso il controllo di tutto ciò che sono i media e Internet, per impedire all’ideologia occidentale di raggiungere il popolo russo”.

Oltre a questi due aspetti, c’è anche il prestigio e il desiderio di essere tra le grandi nazioni. “Le due superpotenze di domani sono gli americani e i cinesi. Un Paese come la Russia sta cercando se stesso tra queste due grandi potenze”.Il nostro ospite dice. “La Russia ha avuto un grande periodo e poi è svanita. E Putin vuole tornare un po’ tra i grandi. Quindi è un desiderio di essere rispettato, per prestigio, per reputazione. In questo momento, Putin sta arrivando forte per dimostrare che la Russia è un attore importante. Da lì per mostrare il suo rispetto. Da parte della NATO, degli americani o degli europei, questo rimane un altro dibattito perché dipenderà dall’esito dei negoziati”..

Macron gioca molto la carta unilaterale.

E l’Europa in tutto questo? La professoressa di relazioni internazionali all’Università della California, Louvain, spiega che svolge un ruolo all’interno della NATO. “Gli americani si consultano molto con gli europei, in particolare con Francia, Germania e Stati baltici”.Tanguy Struye si identifica.

Ma indica il ruolo svolto dal presidente francese Emmanuel Macron nel conflitto. “Ora, se prendiamo l’Ue come tale, vediamo che le istituzioni europee sono completamente assenti dai negoziati. Quindi non vediamo Ursula von der Leyen o Charles Michel in testa. Perché? Uno dei motivi principali è che la presidenza ora è nelle mani dei francesi e loro stanno prendendo il comando. E così Macron ha sorpreso 10 giorni fa aprendo le discussioni in modo un po’ unilaterale, che ha sorpreso un po’ tutti. All’improvviso ha creato molta confusione e questo è cosa si aspettano i russi: che ci siano divisioni tra i paesi europei, la NATO e gli Stati Uniti, quindi è stata un’opportunità per i russi penso che anche la Francia, tramite Macron, abbia voluto dimostrare che esiste e questo è un po’ quello che biasimo i francesi per: tendiamo a dimenticare che a volte qui in Belgio o in Europa perché pensa che la Francia difenda sempre gli interessi europei ma in realtà la Francia difende sempre i loro Primo, la Francia a volte dimentica che l’Europa è di 27 paesi”.