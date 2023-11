Un artista ed ex ministro è stato condannato al carcere per aver criticato l’attacco all’Ucraina mondo

Allo stesso tempo, l’esponente dell’opposizione russa in esilio, Vladimir Milov, è stato condannato in contumacia a otto anni di carcere a Mosca. Milov, ex sostenitore della figura dell’opposizione incarcerata Alexei Navalny e conduttore di un popolare canale YouTube, è stato dichiarato colpevole dal tribunale Basmanny di Mosca di “aver diffuso pubblicamente false informazioni sulle forze armate russe”. La sua condanna fa seguito alle accuse contro l’esercito russo di crimini commessi in Ucraina, un caso severamente vietato in Russia.