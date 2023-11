Guerra in Ucraina: l’esercito ucraino annuncia operazioni “riuscite” sulla sponda occupata del fiume Dnepr

Il suo comando ha confermato che “le forze navali ucraine, in collaborazione con altre unità delle forze di difesa, sono riuscite a prendere piede su diverse teste di ponte” in questa regione, e hanno riportato “pesanti perdite” tra le fila del nemico.

Si tratta del primo successo ottenuto dagli ucraini nel loro contrattacco dalla presa del villaggio di Robotny in agosto nella regione meridionale di Zaporizhya.

Kiev sperava che questa riconquista le avrebbe permesso di sfondare le linee russe e liberare le zone occupate, ma l’esercito ucraino non è riuscito a contrastare la potenza di fuoco delle difese russe.

Prendere posizione sulla riva sinistra del Dnepr consentirebbe un attacco maggiore a sud. Ma per raggiungere questo obiettivo, l’Ucraina deve riuscire a dispiegare un gran numero di uomini, veicoli e attrezzature in terreni sabbiosi e paludosi inaccessibili.

Finora, il capo dell’amministrazione presidenziale, Andriy Ermak, ha indicato solo martedì che le forze ucraine avevano “stabilito un punto d’appoggio sulla riva sinistra del Dnepr”, senza ulteriori dettagli.

L’Ucraina mantiene segreta la portata delle operazioni in corso, i loro successi e le loro perdite. Il Cremlino e il Ministero della Difesa russo si rifiutano di commentare la questione.

Guerra in Ucraina: gli ucraini tentano il “doppio attacco” e “i russi certamente non se lo aspettavano”

“fuoco dell’inferno”

D’altra parte, Vladimir Saldo, leader della parte occupata della regione di Kherson, ha ammesso mercoledì che decine o centinaia di soldati ucraini sono riusciti a consolidare le loro posizioni sulla riva sinistra del fiume Dnepr, soprattutto intorno al villaggio di Krynki. .

Ha minimizzato i progressi, dicendo che sono stati schierati rinforzi russi e che le forze ucraine stanno soffrendo “un inferno di fuoco”.

In questa regione dell’Ucraina meridionale, il fiume Dnepr funge da linea del fronte da quando l’esercito russo si è ritirato dalla città di Kherson, sulla riva destra, nel novembre 2022.

Poiché il fronte è più o meno congelato, è necessario un vantaggio per Kiev, che vuole evitare la stanchezza degli alleati occidentali nei confronti del conflitto che va avanti da quasi due anni, in un momento in cui gli occhi della Russia sono sulla regione. La comunità internazionale concentra la sua attenzione su Israele e sulla Striscia di Gaza.

L’Ucraina fa molto affidamento sulle armi e sulle munizioni fornite da americani ed europei, e in alcuni paesi viene sollevata la questione della riduzione del sostegno economico e militare.

Il Cremlino, da parte sua, afferma di aver riorientato l’economia verso la produzione di armi e munizioni e di aver reclutato circa 400.000 soldati aggiuntivi dall’inizio dell’anno.

Un’altra preoccupazione per Kiev è che le forze russe sono all’offensiva in molti altri settori e i loro sforzi principali sono mirati, nonostante le pesanti perdite, a circondare e occupare la città industriale di Avdiivka a est.

Inoltre, con l’avvicinarsi dell’autunno e dell’inverno, l’Ucraina teme una nuova campagna di bombardamenti russi per distruggere le infrastrutture energetiche e far precipitare la popolazione nell’oscurità e nel freddo.