COMUNICATO STAMPA: NACON CONNECT ha tante sorprese per te il 7 luglio – 19:00

Lesquin, 5 luglio 2022 – NACON ti invita a scoprire il trailer di Nikon Connessione Che si terrà il 7 luglio sui suoi canali ufficiali.

Due personaggi del gioco ospiteranno lo spettacolo introduttivo dalle 19:00 per rivelare alcune informazioni in anteprima. Poi fanno spazio a una conferenza che metterà in luce molti dei nostri progetti. In totale, verranno evidenziati 17 giochi, inclusi alcuni giochi molto attesi come Steel RisingE il il Signore degli Anelli: GollumTME il esame di guida Illimitato corona solare Senza dimenticare i nostri aggiornamenti accessori da gioco. I nostri presentatori torneranno dopo lo spettacolo per discutere i nuovi contenuti rivelati con la community.

incontro diurno ContrazioneE il Youtube e altri Twitter Segui l’evento!

scoprilo rompicapo NACON trailer dell’evento cin contatto Tramite il seguente link :

https://youtu.be/yw9r-pjgSho

Visita i nostri canali ufficiali NACON su 7 Luglio per me 19 ore CEST / 10:00 ora del Pacifico

Per seguire gli annunci e rispondere direttamente. # comunicazione

