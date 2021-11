iPad: fine del supporto 4G

A partire dal 1 novembre 2021, l’iPad di quarta generazione è un prodotto obsoleto.

Queste sono le informazioni fornite da MacRumors Media che hanno intercettato un memo interno. Questo è incredibile Nota L’aggiunta della quarta generazione dell’iPad all’elenco dei prodotti Apple obsoleti ci informa. Il tablet può funzionare ancora oggi, al massimo con iOS 10.3.4, ma è limitato a pochi usi (come lettori di libri digitali)

Questo iPad è stato rilasciato il 2 novembre 2012 e includeva per la prima volta un display Retina e una porta Lightning. Il rilascio della quarta generazione di iPad ha anche fatto arrabbiare gli utenti che avevano l’impressione di essere stati indotti con l’inganno ad acquistare un iPad 3 sei mesi fa.

Il gigante californiano ora considera questa generazione di tablet superata la sua fine. Apple supporterà le riparazioni per questa generazione di iPad per 9 anni. Apple ha aggiunto l’iPad 4 all’elenco dei prodotti considerati “obsoleti” poche ore fa nella categoria iPad. Tutti i prodotti che non sono più supportati per le riparazioni sono disponibili su Sito web di Apple.

Inoltre, questa nota menziona anche l’aggiunta del Mac mini 2012 all’elenco dei prodotti legacy.