Perché dovresti aggiornare rapidamente Google Chrome sui tuoi dispositivi

Google ha rilasciato un aggiornamento per il suo browser Chrome. Questo è il quarto exploit zero-day sul browser dall’inizio dell’anno.

Su Chrome, la vulnerabilità WebRTC zero-day viene sfruttata attivamente. Mette a rischio i dispositivi e i loro dati. Consente all’hacker di disabilitare il browser, l’esecuzione del codice o aggirare una soluzione di sicurezza per accedere ai dati privati ​​se quel codice è stato eseguito durante l’attacco.

Si noti che il protocollo WebRTC è un’interfaccia di programmazione che consente il trasferimento di file e la comunicazione audio o video. È integrato nella maggior parte dei browser. Se si verifica una perdita, l’indirizzo IP dell’utente viene esposto. Qui, la minaccia ha il nome in codice CVE-2022-2294.

In risposta, Google ha lanciato una nuova patch di sicurezza di emergenza. Consiste in una risposta alla minaccia con nome in codice CVE-2022-2294. Il difetto in questione è una vulnerabilità zero-day. In altre parole, questi sono i bug che gli aggressori sfruttano prima che sia disponibile una correzione.

Quindi gli hacker possono sfruttare il difetto fino a quando non viene corretto, e secondo post del blog di googleIn effetti, questo sarebbe il caso. Il debug equivale a modificare temporaneamente un programma o un programma per correggere un errore in attesa del rilascio successivo.

Attualmente, il team di Google Project Zero ha già identificato 18 difetti zero-day nel 2022. Google Chrome versione 103.0.5060.114 è già disponibile in tutto il mondo. Per chi non ce l’ha ancora fatta, è una storia di pochi giorni. Per verificare la disponibilità, fai semplicemente clic sui tre puntini in alto a destra del tuo browser. Successivamente, devi andare su “Aiuto” e poi su “Informazioni su Google Chrome”. Nota che oltre a correggere questo difetto zero-day, il nuovo aggiornamento di Chrome ne supporta altri tre con un livello di importanza molto alto.

