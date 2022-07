WhatsApp ti dà finalmente più tempo per eliminare i tuoi messaggi imbarazzanti

Non fermiamo più WhatsApp che funziona su molte funzionalità. La novità del giorno riguarda il tempo che l’applicazione risparmia per eliminare i tuoi messaggi che verrà notevolmente allungato.

chi l’ha detto Il WhatsApp Riposato sugli allori? L’app Meta potrebbe essere leader in molti mercati, ma continua ad evolversi introducendo nuove funzionalità, alcune delle quali già disponibili dalla concorrenza. Questa volta, sarai in grado di eliminare alcuni messaggi imbarazzanti molto tempo dopo averli scritti.

WhatsApp estende notevolmente il tempo per eliminare i tuoi messaggi

La funzione di eliminazione dei messaggi non è nuova in quanto è stata lanciata nel 2017. Inizialmente molto rigorosa sulle scadenze, è stata annacquata nel corso degli aggiornamenti, anche la proposta odierna ha ora un limite di eliminazione dei messaggi di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi dopo pubblicazione. Con questo nuovo aggiornamento, il limite viene riportato a 2 giorni e 12 ore.

Quindi avrai più tempo per utilizzare la famosa funzionalità “Elimina per tutti”. Quest’ultimo è particolarmente utile se scopri che i tuoi interlocutori non hanno ancora letto il tuo messaggio, ma vuoi cancellarlo completamente per scriverne uno nuovo o meno.

Questo nuovo tempo di eliminazione verrà aggiunto al lungo elenco di funzionalità in fase di sviluppo, ad esempio Possibilità di nascondere il tuo stato onlineo Modifica i messaggi già inviati. L’estensione del termine per l’eliminazione dei messaggi riguarda anche gli amministratori dei gruppi WhatsApp che avranno la possibilità di ritirare eventuali messaggi dagli utenti all’interno del gruppo.

“Era tempo”, Alcuni diranno quanto piace ad alcune app di messaggistica concorrenti cavo Proponi già di eliminare un messaggio fino a 48 ore dopo averlo digitato. Pertanto, WhatsApp prenderà un piccolo vantaggio offrendo 12 ore in più ai suoi utenti per estrarre i loro messaggi.

La funzionalità è già stata testata da alcuni beta tester con la versione 2.22.15.8. Successivamente verrà distribuito a un numero crescente di utenti sulla versione pubblica di WhatsApp.

