Computer portatile Huawei al miglior prezzo

Nell’ambito della rapida vendita associata al Black Friday, un laptop del marchio Huawei sta approfittando di una riduzione di oltre 280 euro sul sito web del colosso dell’e-commerce Amazon. Questo è il MateBook D15!

Fino a lunedì 28 novembre 2022, per conto di Venerdì neroAmazon ti offre di approfittare di una promozione piuttosto interessante quando acquisti un laptop Huawei autografato. Infatti il Huawei Mate Book D15 Offerto nel modello da 512 GB viene venduto sul popolare sito di e-commerce a un prezzo 499,99 euro invece di 781,99 euro; Sconto immediato del 36% da Amazon.

Per informazione, questo è un nuovo prodotto venduto e spedito da Amazon ed è idoneo per la consegna a domicilio GRATUITA e il pagamento a rate senza commissioni con carta di credito. L’Huawei MateBook D15 collegato all’accordo Amazon è stato rilasciato nel 2021 e ha un display FullView da 15,6 pollici con proporzioni 16:9 e una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel.

C’è anche un processore Intel Core i5-1135G7 di 11a generazione, grafica Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, 512 GB di memoria SSD, una batteria da 42 Wh con ricarica rapida e Windows 11 Home. Per connettività e connettività, una porta USB 3.2 Gen1, due porte USB 2.0, una porta USB-C, una porta HDMI, jack per cuffie e microfono 2 in 1, standard Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac/ax e Bluetooth 5.1 Wireless inclusi.