Windows 11 e il menu Start, Microsoft visualizza i siti Web consigliati

Windows 11 ha apportato importanti modifiche all’interfaccia utente. L’obiettivo è offrire un’esperienza “moderna”.



Una delle caratteristiche distintive è la centratura delle icone sulla barra delle applicazioni e un menu di avvio completamente ridisegnato. I riquadri live sono spariti mentre l’approccio è Windows 10X, un sistema operativo fuori produzione. Dal lancio ufficiale di Windows 11, Microsoft ha continuato questo lavoro con l’arrivo di nuove funzionalità. Sfortunatamente, la loro natura non è sempre unanime. Questo è ciò che accade attorno all’ultima idea proposta da Microsoft.

Windows 11, niente più pubblicità nel menu start?

L’ultima anteprima di Windows 11 arriva con un grande cambiamento. I siti Web consigliati vengono visualizzati nel menu Start.

In altre parole, quando si fa clic sul menu Start, Windows 11 visualizza i siti Web nella sezione Elementi consigliati. È una pubblicità? Secondo Microsoft n. Lo scopo è quello di rendere più facile e veloce l’accesso ai siti web che l’utente visita spesso. Microsoft si è presto resa conto che la loro idea non era “la tazza di tè di tutti”. È una mancanza di fiducia? Forse perché le spiegazioni del colosso si riferiscono a siti pubblicitari

Ti consiglieremo i siti popolari di a seconda della tua regione o La tua cronologia di navigazione Per aiutarti a tornare facilmente ai siti web di interesse.

Tuttavia, il colosso sta studiando le opzioni che decideranno come formulare raccomandazioni. Ad esempio, sarà possibile bloccare la visualizzazione di alcuni siti con un clic. Un’impostazione più avanzata in Impostazioni ti consentirà di disabilitare completamente i consigli.

Redmond aggiunge

Abbiamo lavorato per aggiungere contenuti più preziosi alla sezione consigliata della schermata iniziale e siamo entusiasti di introdurre un nuovo tipo di contenuto: i siti web. Per la prima fase, ti consiglieremo i siti web popolari in base alla tua regione o alla cronologia di navigazione per aiutarti a tornare facilmente ai siti web che ti interessano. Questo può essere controllato facendo clic con il tasto destro su un sito Web e scegliendo di rimuovere quel sito Web individualmente o di interrompere del tutto la visualizzazione di tutti i siti Web consigliati. Solo gli addetti ai lavori selezionati vedranno questa esperienza e, se lo fai, condividi il tuo feedback.

Per ora, questa nuova funzionalità è rilevante solo per un numero limitato di utenti del programma Windows Insider. Non abbiamo alcun programma per la pubblicazione al “Pubblico generico”. Si noti che Microsoft parla di una “prima fase” nella sua spiegazione, suggerendo altre fasi con altri siti consigliati.

Questo file va seguito con attenzione perché se Microsoft decide di offrire siti web diversi da quelli visitati, le polemiche sono inevitabili. Windows 11 ti velocizzerà quando si tratta di pubblicare annunci.