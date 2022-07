Instagram ora funziona anche direttamente dal computer

Nuova funzione in arrivo su Instagram. Ora è possibile eseguire lo streaming dei contenuti sulla piattaforma direttamente dal tuo computer.

prima, l Trasmetti in streaming contenuti live su InstagramDovevi avere uno smartphone. D’ora in poi è possibile lanciare una trasmissione in diretta tramite il software di streaming grazie a Live Producer. Ad esempio, da Streamlabs o Streamyard. Un’altra novità, i creatori di trasmissioni ora possono scegliere il microfono e la videocamera di loro scelta durante l’impostazione del video.

Concretamente, per iniziare a riprodurre un video in diretta dal tuo computer, devi andare su Instagram.com e selezionare l’opzione “Live”. È quindi possibile configurare l’audio dal vivo, inserire l’indirizzo, ecc. Il passaggio finale è avviare il software di streaming e inserire l’URL univoco e la chiave di streaming. Due elementi erano stati precedentemente collegati al dispositivo di streaming durante la configurazione su Instagram.

Al momento, questa funzione è disponibile solo per pochi utenti. Sarà ampiamente pubblicato nelle prossime settimane.

