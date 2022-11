Alcune delle specifiche del prossimo Sony Xperia 10 V sono state rivelate molto prima della sua presentazione ufficiale

Gli smartphone Sony Xperia hanno un design diverso rispetto al design monolitico e tutto in un hauteur per definire un formato d’écran con una spina di rapporto 9/21 come 9/19 o 9/20 come è il caso delle tre principali città principali. cellulari. Questo formato ti consente di goderti film e serie senza una barra nera nella parte superiore e inferiore dell’immagine, come nel cinema, che è un campo di attività tanto caro al marchio. Attualmente, Sony offre a Xperia 1 IVE il Xperia 5 IV et al Xperia 10 IVsenza dimenticare la fascia altissima Xperia Pro-I. di recente, Il portafoglio marchi è stato aggiornato. Se fosse vero, l’Xperia 10 IV sarà sostituito a maggio dal suo successore, l’Xperia 10 V.







Quali sono le caratteristiche tecniche del prossimo Sony Xperia 10 V?





Sembra che il prossimo smartphone Sony Xperia 10 V sarà equipaggiato Processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Progettato per i telefoni cellulari di fascia media. Ricorda, l’Xperia 10 IV ha un chipset Snapdragon 695. Questo nuovo chipset sarà associato a 6GB di RAM, come il modello attuale. Lo smartphone può contenere un file Memoria interna da 128 GB È il caso dell’Xperia 10 IV e può supportare l’aggiunta di una scheda di memoria micro SD per salvare più dati. Il telefono dovrebbe ospitare a Schermo AMOLED, sempre nel formato 9/21. stava misurando 6,1 pollici in diagonale, che è un aumento di 0,1 pollici rispetto all’Xperia 10 IV. Visualizzerà una definizione di 1080 x 2520 pixel. Infine, l’Xperia 10 V può essere alimentato da a Batteria da 5150 mAh in grado di sopportare carico 30 watt. Il guadagno rispetto al modello attuale sarà principalmente in termini di capacità a 5.000 mAh al valore tipico per l’Xperia 10 IV.

C’è ancora molto tempo prima della presentazione ufficiale dell’Xperia 10 V se Sony mantiene il suo calendario, il che significa che dobbiamo ancora sentire parlare di questo modello tra oggi e il suo annuncio di marketing poiché è il momento di confermare o smentire le caratteristiche menzionate qui.