Commissione apre la strada all’euro digitale come “buon complemento logico al contante” | Economia

“Mentre l’Europa si muove verso un’economia veramente digitale, è tempo che l’euro rifletta e si adatti all’era digitale, per stare al passo con l’innovazione e il progresso tecnologico. L’euro digitale sarà un buon complemento logico del contante”, ha affermato il Vicepresidente della Commissione -Presidente Valdis Dombrovskis.

Proprio come le banconote e le monete, l’euro digitale sarà emesso dalla Banca centrale europea, che deve garantire stabilità e sicurezza. Coesiste con i metodi di pagamento privati ​​nazionali e internazionali esistenti, come carte o app. Funzionerà come un portafoglio digitale. Può essere utilizzato da cittadini e aziende per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e in tutta l’Eurozona. Il comitato sottolinea inoltre la garanzia di un “alto grado” di protezione della privacy dei consumatori.

beneficio?

Tuttavia, rimangono dubbi sull’utilità della valuta digitale quando il denaro dematerializzato è già comunemente utilizzato tramite carte di credito o applicazioni di pagamento mobile.

“Al momento, l’euro digitale sembra essere una soluzione alla ricerca di un problema”, scherza Marcus Ferber, eurodeputato. La Commissione e la Banca centrale europea (Bce) “non hanno spiegato in modo convincente perché ne abbiamo bisogno”.

Concorrenza con le criptovalute

Per la BCE, la crescente dematerializzazione dei pagamenti, in particolare con l’avvento dell’e-commerce, richiede la creazione di un euro elettronico, con il rischio di vedere la moneta unica competere sempre più con le criptovalute o le versioni digitali delle valute estere.

“Non saremo i primi a passare al digitale”, ha sottolineato il commissario Dombrovskis. “Considerando che l’euro è la seconda valuta più scambiata al mondo, non è un’area in cui si può rimanere indietro”. READ Aeroporto di Bruxelles: di seguito sono elencate le città servite da Ryanair

La Cina sta già testando lo yuan digitale su larga scala. Anche gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno prendendo in considerazione una versione elettronica della loro valuta.

Non prima del 2028

La proposta della Commissione deve ancora essere approvata dagli Stati membri e dal Parlamento europeo. Dopodiché, spetterà alla Banca centrale europea posizionarsi. In ogni caso, l’euro digitale non verrà rilasciato fino al 2028.

L’euro digitale avrà corso legale nei 20 paesi che hanno adottato l’euro.

Paure

Soprattutto, l’euro digitale suscita timori alimentati da campagne di disinformazione. I netizen sui social network affermano che mira a eliminare il contante per consentire la sorveglianza generale dei cittadini, controllando i loro acquisti e le transazioni finanziarie.

“Non sostituirà il contante” ei cittadini europei saranno “liberi” di usarlo o meno, ha insistito la scorsa settimana François Villeroi de Gallau, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Da parte loro, le banche sono preoccupate per la potenziale perdita di reddito e i rischi per la stabilità finanziaria se le persone prelevano depositi su larga scala dai loro conti correnti per conservarli in euro digitali. Come le monete e le banconote, non sarà registrato nel suo bilancio.

importo massimale

Per rassicurare le istituzioni finanziarie, il testo della Commissione afferma che la Bce “svilupperà strumenti per limitare l’uso dell’euro digitale come riserva di valore”. Sarà ovviamente addebitato a ciascun individuo un massimo di Euro da conservare in questa forma. Potrebbe arrivare a 3.000 euro, come suggerito a maggio da un funzionario della Banca Centrale Europea.

I suoi sostenitori affermano che l’e-euro fornirà un servizio completo e gratuito, beneficiando della garanzia generale. Sarà alla portata dei quattro milioni di europei che attualmente non hanno un conto in banca mentre pagare online è diventato un bisogno fondamentale. Anche l’Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) è “estremamente favorevole”. READ Google s'envole sur fond d'accusations de monopoli