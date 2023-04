Intermarche è diventato il campione del prezzo più basso qui?

Altri negozi della concorrenza stanno passando. Non è un po’ aggressivo? ” Lui è Penso che tutti stiano dipingendo in questo momento e tutti hanno un po’ delle loro argomentazioni. Se è la guerra, è gioco leale, è la verità del commercio, come è sempre stato, niente di più, niente di meno. Non conoscono le promozioni illegali. L’unica cosa illegale è vendere in perdita”.

“Ci sono voci secondo cui North potrebbe essere là fuori, su alcuni marchi che lo hanno fatto, anche se nessuno ne ha parlato pubblicamente. Non ne avevo mai sentito parlare prima nel sud del paese”.

Dovresti anche sapere che Intermarché è la Société des Mousquetaires, un centro industriale con più di 50 fabbriche che producono i propri prodotti.Hanno anche la più grande flotta peschereccia d’Europa. Può anche consentire loro di controllare i costi e i margini per offrire ai clienti offerte interessanti sui loro prodotti”.

“Quando si tratta dei grandi marchi ci sono, dipende dalle trattative, e a priori non ci sono favoritismi. Devono cedere un po’ il loro margine. Però c’è una garanzia quando sei su un brand discount : sacrifica i tuoi margini per acquistare quote di mercato. Ma nel caso in cui Intermarché, ogni negozio è di proprietà indipendente; la sua redditività svanisce… Non si assume questo tipo di rischio volentieri.”