Come Unreal Engine 5 ha rivoluzionato il settore

Nel 2020, Epic Games ha annunciato l’Unreal Engine 5 per il suo rilascio finale nel 2022. Un anno dopo, la quinta versione del motore di gioco ha cambiato il mondo dei videogiochi, anche se i giocatori non ne avevano ancora sentito appieno le conseguenze.

Mentre le società AAA generalmente hanno i propri motori di videogiochi su misura per le loro esigenze, gli studi indipendenti e i singoli sviluppatori utilizzano spesso uno dei due motori principali, Unity e Unreal Engine.

Tradizionalmente, l’unità è il più comunemente usato dei due. È generalmente riconosciuto che è più facile da gestire. Ma nel 2020, quando Unreal Engine ha annunciato la sua versione 5.0, la grafica quasi realistica offerta da Epic Games crea passione che va oltre la portata dei semplici sviluppatori.

Nanites, Lumen e Metahumans: le brillanti innovazioni di Unreal Engine 5

I naniti sono un’innovazione dell’Unreal Engine 5 che è stata evidenziata dai media. Consente di eseguire il rendering di una grafica eccezionale per ridurre la potenza di calcolo. Il sistema si basa sulla logica del “livello di distanza”.

Più la telecamera è vicina all’oggetto, più dettagliata diventa e viceversa. In questo modo il computer deve calcolare solo ciò che è necessario per un rendering perfetto. Da un lato, questo sistema è molto costoso in termini di volume, poiché tutti gli oggetti sono duplicati o addirittura tripli.

Ma questo non è l’unico progresso che Epic Games ha fatto. Lumen, ad esempio, è un sistema per calcolare la riflessione della luce in tempo reale e richiede una potenza di calcolo limitata. Un’impresa tecnica mentre i vecchi sistemi di videogiochi richiedevano che questi fossero pre-calcolati.

Metahumans (metahumans) rappresenta un altro impressionante progresso dell’Unreal Engine. Questo sistema consente di creare esseri umani realistici con pochi clic. Con un piccolo sforzo, è possibile ricreare una persona reale partendo da poche foto.

L’era delle novità e dell’intelligenza artificiale

Va detto che il motore di gioco arriva in un momento in cui sono stati fatti molti progressi nel campo della modellazione 3D e degli effetti speciali, grazie in gran parte ai passi da gigante che sono stati fatti negli ultimi decenni nel campo dell’intelligenza artificiale.

Stiamo assistendo a una piccola rivoluzione nell’industria dei videogiochi con l’IA generativa che permette di creare texture all’istante, o la fotogrammetria, ormai molto accessibile, che permette di riprodurre un oggetto 3D con qualche immagine.

È anche la fotogrammetria che conferisce a Unreal Engine un’altra delle sue caratteristiche principali: Megascans, una libreria di modelli fotorealistici liberamente disponibili per gli sviluppatori.

Allo stesso modo, ora è relativamente facile catturare il movimento da un video, il che aiuta immensamente gli animatori a riuscire a dare movimenti fluidi e credibili ai loro personaggi a un costo inferiore.

Qualità AAA conveniente?

In questo contesto, non sorprende che si stia assistendo a un boom, proprio pochi mesi dopo che Epic Games ha svelato la quinta iterazione del suo motore di gioco, annunciando nuovi giochi (o remake di quelli vecchi) sviluppati su Unreal Engine 5. Tra questi, anche molti giochi AAA: Tomb Raider, The Witcher, Bioshock…

Ma la vera rivoluzione sta nel fatto che la qualità grafica che prima era difficile da ottenere per gli studi indipendenti ora è molto più facile da riprodurre.

Va detto che è possibile iniziare anche per i singoli, come testimoniano le ricostruzioni fatte dagli appassionati di intere città da giochi come Morrowind o Skyrim che si possono vedere su Youtube.

Inoltre, con l’aggiornamento 5.2, è ora possibile creare intere mappe in modo riconoscibile proceduralmente, ma allo stesso tempo logico e strutturato, avvicinando i singoli sviluppatori alla possibilità di creare i propri giochi nell’Open World.

Non sembra Unreal Engine?

Con la mania dell’Unreal Engine 5, alcuni sono preoccupati per la standardizzazione e l’impoverimento dell’industria dei videogiochi. Poiché l’Unreal Engine consente una grafica fotorealistica, non è già troppo inverosimile pensare che il futuro sarà pieno di giochi dal design simmetrico.

Tuttavia, ci sono una varietà di possibili stili grafici, se ti prendi la briga.

Ma è chiaro che con Metahuman e Megascans, ad esempio, uno sviluppatore può facilmente sentire la pressione per dare al proprio gioco un aspetto “Unreal Engine”.

The Unreal Editor: Quando Fortnite diventa un gioco Roblox

E se suona narrativo, una delle rivoluzioni più significative di Unreal Engine 5 è la decisione di Epic Games di integrarlo in Fortnite, sotto forma di Unreal Editor.

Questo dà a Fortnite la possibilità di trasformarsi in qualsiasi videogioco modificato. Fortnite diventerà così un gioco poliedrico e multifunzionale, come Roblox o Minecraft, ma con una grafica realistica.

successo al di fuori dei videogiochi

Unreal Engine esce persino dal campo dei videogiochi puri per diventare uno strumento popolare nel campo degli effetti speciali e dell’animazione. Consente agli animatori di creare una scena più grande della vita in un modo più semplice e preciso rispetto a uno strumento come Blender o Maia. Sebbene questi strumenti di modellazione 3D siano ancora generalmente necessari per scolpire gli oggetti stessi.

In maniera più narrativa, Wizards of the Coast ha annunciato lo sviluppo di un tavolo da gioco virtuale per Dungeons and Dragons basato su Unreal Engines 5, a dimostrazione della pervasività del motore di gioco in ambiti estremamente diversi.

Unreal Engine Piccola rivoluzione

A solo un anno dalla fine, è vero che la maggior parte dei giochi sviluppati su Unreal Engine 5 è ancora lontana dalla data di uscita. Tuttavia, le possibilità offerte dall’engine, così come i tanti progetti hobbistici che utilizzano Unreal Engine 5 che vediamo fiorire sui social network, suggeriscono che il mondo dei videogiochi, così come quello degli effetti speciali, subirà una profonda trasformazione. . , grazie in gran parte al motore di Epic Games.

