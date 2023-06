Il trucco è mantenere la concentrazione e ridurre lo stress durante le revisioni

Se cammini per le biblioteche di diverse università in Belgio o in luoghi insoliti per rivedere i loro blocchi, vedrai senza dubbio studenti che indossano cuffie o auricolari sulle orecchie. Ripassare mentre si ascolta la musica è diventato un luogo comune, ma questa abitudine ci aiuta davvero a concentrarci meglio e ad imparare gli appunti scritti su quaderni e altri fogli di revisione?

Qual è la filosofia finlandese “Sisu” per raggiungere la felicità e acquisire sicurezza?

Meno segni di stress

Sei (molto) nervoso durante le tue recensioni? Devi ascoltare la musica. Ammorbidirebbe la morale, ma aiuterebbe anche a ridurre lo stress, come mostrato in uno studio da lei condotto La rivista medica The Lancet Nel 2015. Gli scienziati hanno condotto le loro ricerche su pazienti che avevano appena subito un intervento chirurgico. È venuto fuori il seguente risultato: le persone che ascoltavano musica mostravano meno segni di stress e persino dolore.

In un’intervista con un giornale del Quebec GiornalismoSimone Dalla Bella, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Montreal, ha aggiunto: “Se mettiamo un individuo in una situazione stressante come fare un discorso pubblico, e lo introduciamo alla musica soft non appena si è verificato l’evento passato, la riduzione del cortisolo, l’ormone dello stress, è molto più rapida”.

Migliore capacità di problem solving

La concentrazione è l’obiettivo di ogni assedio. Alcuni usano cuffie con cancellazione del rumore o tappi per le orecchie per scivolare in una bolla di silenzio. Altri hanno staccato i cellulari attivando la modalità aereo. Ma c’è un’altra soluzione: ascoltare la musica. È utile “rimanere concentrati” sul compito da svolgere, spiega la psicoterapeuta Amy Burnside, nelle colonne dei media degli studenti del Daily Campus. sono i dettagli: “Uno studio ha dimostrato che quando gli adulti prendono lezioni di pianoforte, la loro attenzione, memoria e capacità di risoluzione dei problemi migliorano. I musicisti generalmente hanno cervelli più sani (…) Anche se non sei un musicista, ascoltare musica può fornire gli stessi benefici”.

Quale musica dovresti scegliere di recensire?

Studiare musica va bene, ma studiare con buona musica è ancora meglio. In un articolo dell’Athénée Royal Liège, si spiega “Gli scienziati affermano che le emozioni positive generate dall’ascolto della musica che ci piace influenzano il sistema di memorizzazione e creatività del cervelloGli studi hanno anche rivelato che la musica classica sarebbe la musica ideale su cui lavorare, quindi rivedere, ma anche per migliorare la produttività del cervello.Sai cosa fare durante questo blocco, suonando nelle orecchie un po ‘di musica di Bach o Mozart.

Un altro consiglio: scegli canzoni senza testo che possano distrarti a un ritmo lento o moderato. È meglio evitare canzoni con un tempo veloce e a scatti. Se ti senti più rilassato e concentrato quando ascolti questo stile musicale, non c’è nulla che ti impedisca di ascoltarlo.

Non perdere altre notizie sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter Clicca qui.