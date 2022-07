Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse da gioco cablato con cavo Prezzo basso storico su PcComponents grazie a PCDays

Il mouse è senza dubbio una delle periferiche più importanti per i giocatori. Per tutti i giocatori PC competitivi, professionisti o dilettanti, possedere un mouse è un must. Un buon mouse con le migliori caratteristiche possibili Con il quale possiamo fare il nostro miglior gioco. Se vogliamo avere uno dei migliori mouse sul mercato, non dobbiamo necessariamente spendere molti soldi per integrarlo nella nostra installazione.

Mouse da gioco Logitech G203 Lite Sync di seconda generazione 8000 DPI RGB Blanc

È il caso del modello Logitech G203 LIGHTSYNC, uno dei migliori mouse cablati attualmente sul mercato. Grazie ai PCDays di PcComponents, possiamo portarlo a casa a soli 19,99€, il suo prezzo più basso storico con uno sconto del 50%. Buon affare Date le numerose funzionalità che offre.





Un sensore da 8000 DPI facilita il tracciamento preciso per un’esperienza di gioco migliorata, una sensibilità che puoi regolare a tuo piacimento per ottenere la precisione di cui hai bisogno. Design adatto ai giocatori Dispone di un massimo di sei pulsanti per rendere la tua esperienza di gioco più piacevole. Immergiti nel gioco, che è anche un modello comodo e resistente che ti dà il controllo completo dei tuoi movimenti.

Ha anche un file LIGHTSYNC RGB con oltre 16 milioni di colori Con loro puoi decorare la tua esperienza di gioco e accompagnarla in un modo unico. Parliamo insomma di uno dei migliori mouse cablati sul mercato con cui puoi configurare la tua configurazione di gioco in modo efficace senza dover spendere un sacco di soldi. Con il mouse Logitech G203 LIGHTSYNC, ottieni una periferica di prima classe a un ottimo prezzo.