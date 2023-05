Come si ottiene un buon posto in aereo senza spendere una fortuna? Consigli di un esperto | Per viaggiare

Sembra di tornare indietro per sempre. Tuttavia, alcuni anni fa, potevi prenotare gratuitamente il tuo posto sull’aereo. Da allora, questo servizio è diventato a pagamento sulla maggior parte delle compagnie aeree. Fortunatamente, è ancora possibile trovare un buon posto in aereo senza spendere una fortuna. L’esperto di viaggi Johan Lambrechts ci spiega come.

Perché ora dobbiamo pagare per il nostro posto?

Johann Lambrechts: “Al giorno d’oggi, i prezzi dei biglietti aerei sono stati ridotti così tanto che le compagnie aeree addebitano tutti gli extra. Data l’attuale inflazione, prevediamo che questi extra aumentino. Tra gli extra addebitati dalle compagnie aeree: la scelta del posto sull’aereo. Non paghi solo per i posti in file speciali dove c’è più spazio per le gambe, ma spesso paghi anche per un posto normale. In particolare per i voli a lungo raggio, puoi facilmente spendere 60 € o più per prenotare il tuo posto (andata e ritorno).

È questo l’unico modo per prenotare un posto?

Sì, il pagamento è l’unico modo per prenotare un posto specifico su un aereo. E solo prenotando un posto a pagamento online, le famiglie o gli amici che viaggiano insieme possono essere sicuri al 100% di sedersi uno accanto all’altro. Gli importi variano da compagnia aerea a compagnia aerea. Per posti con più spazio per le gambe o “posti vicino all’uscita di emergenza”, questi prezzi sono molto più alti. Ad esempio, per un volo intercontinentale (solo andata!), vediamo spesso prezzi fino a 150 euro per posto”.

Quando sei uno dei primi a fare il check-in, ci sono ancora ottimi posti disponibili sull’aereo John Lambrechts

Come si ottiene un buon posto senza pagare una fortuna?

Essendo uno dei primi a effettuare il check-in online non appena si apre il check-in per il tuo volo, spesso tra le 36 e le 24 ore prima della partenza, saprai quale posto ti è stato assegnato gratuitamente e talvolta puoi cambiare posto gratuitamente Quando sei uno dei primi a fare il check-in Ci sono ancora ottimi posti disponibili sull'aereo.Ma più a lungo aspetti, più posti hai occupato e più difficile è cambiare posto con meno costo.Inoltre, al giorno d'oggi sempre più compagnie aeree ti chiedono di pagare se vuoi scegliere il tuo posto al momento del check-in.

Quanto costa prenotare un posto?

Corrieri giudiziari:

• Ryanair: da 3 euro a volo, sedile anteriore da 7 euro.

• TUI Fly: 10 euro, volo per Capo Verde e Senegal 12 euro.

• KLM: da 12 euro.

• Brussels Airlines: a partire da 12 euro in Economy Lite.

cortile lungo:

• TUI Fly: 14 euro.

• Brussels Airlines: da 25 euro in Economy Lite.

• Emirates Airlines: da $ 15 a $ 40 per volo in Special Economy Class e risparmio.

• Qatar Airways: a partire da 15 euro in classe economica classica.

• Lufthansa: da 25 euro in classe economica.

• Etihad Airways: da 10 a 30 dollari.

• KLM: da 20 euro.

Cinque consigli preziosi

1. Se paghi, scegli il posto migliore

Se devi pagare scegli sempre il posto migliore, li trovi sul sito www.seatguru.com. Questo database è il punto di riferimento per qualsiasi viaggiatore, in quanto fornisce una mappa dell'aereo con l'assegnazione dei posti per 175 principali compagnie aeree e 1.278 tipi di aeromobili. Sul sito troverai panchine in verde (le migliori), gialle (i mezzi) e rosse (quelle da evitare). Se fai clic su un posto verde, ad esempio, apparirà un popup che ti dice perché quel posto è un buon posto. Ma SeatGuru non si ferma qui: indica anche quali sedili "segreti" sono più larghi degli altri, e quali offrono più spazio per le gambe. Puoi anche vedere immediatamente dove si trovano il bagno e la cucina, quali sedili si adagiano meno e se è possibile collegare un laptop, ad esempio.

2. Evita la cucina e i bagni

Qual è il posto migliore sull’aereo? Questo può variare da persona a persona. Ad alcuni viaggiatori piace sedersi vicino al finestrino, mentre altri preferiscono sedersi nel corridoio. Ma ci sono delle regole da seguire. Nella parte posteriore, senti i dossi di più in caso di turbolenza. Sui voli europei I posti più silenziosi sono proprio dietro i sedili della business class. Evitare assolutamente i posti in aereo che si trovano vicino alle “barche”, cioè i compartimenti dove si trovano i servizi igienici e la cambusa. C’è sempre molta gente e movimento e trambusto. Di notte, il tuo sonno sarà disturbato dall’andirivieni di assistenti di volo e viaggiatori.”

3. Imposta una sveglia per il check-in online

“Ogni compagnia aerea ha orari di check-in diversi in cui a volte puoi cambiare automaticamente la selezione del posto gratuitamente. In generale, il check-in inizia tra le 36 e le 24 ore prima della partenza. Pertanto, chi arriva per primo ha le migliori possibilità di ottenere il meglio rimanente posti. E gratuitamente.”

Se ti piace correre dei rischi, puoi anche fare il check-in per ultimo. John Lambrechts

“Se ti piace correre dei rischi, puoi anche provare a fare il check-in il più tardi possibile. Le compagnie aeree non vendono sempre i posti più costosi con più spazio per le gambe, quindi potresti averne uno gratis se ci sono posti disponibili. Ma non è una garanzia, è sempre una scommessa.”

4. Scegli la Premium Economy Class leggermente più costosa

Se non vuoi preoccuparti dei posti in aereo, scegli un biglietto premium economy (o business class) che è un po’ più caro, ma ti permette non solo di scegliere liberamente il tuo posto, ma anche di avere più spazio per le gambe e di usufruire di altri servizi.In United Airlines, in Premium Economy, hai anche diritto a due bagagli registrati, bevande alcoliche gratuite a bordo e un accesso più rapido all’aereo all’imbarco in aeroporto. READ Xavier Dupont de Ligonnès è vivo? Questa testimonianza potrebbe rovinare le indagini sulla sua scomparsa

5. Sii un cliente fedele

Vuoi i migliori posti in aereo gratis: diventa un cliente fedele di una compagnia aerea.La piattaforma Miles & More della Star Alliance offre programmi di fidelizzazione in ben 40 compagnie aeree globali, tra cui Lufthansa e Brussels Airlines.Come un buon cliente Di solito ottieni un buon posto gratuitamente.

