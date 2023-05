Armare l’Ucraina, dopoguerra

I sostenitori militari di Kiev stanno esaminando le garanzie di sicurezza che saranno fornite a Kiev a lungo termine. Senza decidere in questo momento la questione urgente: adesione o meno alla NATO.

Giornalista al Servizio Mondiale

Scritto da Filippo Regner



Inserito il 25/05/2023 alle 21:05 Tempo di lettura: 5 minuti



UNConosce lo slogan ufficiale degli alleati dell’Ucraina di fronte all’aggressione del Cremlino: sconfiggere Kiev non è un’opzione. Il futuro confermerà o non affermerà, professione di fede. In ogni caso, i fautori stanno preparando il futuro del paese: consentendogli di garantire la propria difesa e scoraggiare qualsiasi nuova tendenza ad attaccare nel lungo periodo, indipendentemente dalla decisione presa sull'”elefante nella stanza”: l’adesione dell’Ucraina alla NATO. Che, in caso di conflitto, innescherebbe senza dubbio una terza guerra mondiale tra Occidente e Russia, obbligando gli Alleati a impegnarsi direttamente a fianco delle forze ucraine contro l’invasore.



