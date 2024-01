Come rimuovere il segno “visto” su Messenger

Le menzioni di “visto” su Messenger possono mettere alcuni utenti in situazioni delicate. Non vogliono necessariamente rispondere o vogliono semplicemente prendersi il tempo per rispondere. Fortunatamente, è possibile rimuovere i flag “Visualizzati”.

All’epoca, la comparsa della frase “Seen” su Messenger infastidiva un po’ gli utenti della messaggistica istantanea. Non è più possibile far finta di non vedere il messaggio e il destinatario si sente in dovere di rispondere. Inoltre, se quest'ultimo non lo fa, in alcuni casi l'esportatore può biasimarlo.

Oggi questa funzionalità è diventata parte delle abitudini degli utenti di Messenger e la maggior parte di loro convive con essa. Tuttavia, è del tutto possibile disattivare i segnali “Visualizzati” con pochi clic. Ecco come farlo.

Prima di tutto bisogna cliccare sulle tre piccole linee sovrapposte in alto a sinistra della schermata iniziale. Successivamente, tocca l'icona “Impostazioni” a forma di bullone sulla destra dello schermo.

Scendendo nella pagina “Impostazioni” troverai la categoria “Privacy e Sicurezza”. Cliccaci sopra.

Successivamente troverai la categoria “Conferma lettura”. Qui è dove potrai visualizzare o meno le conferme di lettura.

Tutto quello che devi fare è far scorrere il cursore verso destra o sinistra per visualizzare o meno le conferme di lettura.

Il punto è questo: la rimozione dei flag “visibili” dovrebbe consentire a chi lo desidera di avere più anonimato su Messenger.

Tieni presente che questa modifica delle impostazioni influisce sull'app mobile, ma anche sull'app desktop.

