Dopo Boeing, problemi anche per Airbus? Il volo è stato cancellato dopo che gli alloggi dei passeggeri hanno perso i perni sull'ala

Il 41enne britannico ha poi allertato l'equipaggio che ha chiesto ai tecnici di verificare. Quest'ultimo ha confermato che non vi erano problemi di sicurezza sull'ala, ma a causa del contesto preoccupante intorno all'aereo, il volo è stato cancellato.

Dopo lo spettacolare incidente in volo che ha coinvolto un Boeing 737 MAX dell'Alaska Airlines e la serie di problemi tecnici affrontati dal produttore, il settore dell'aviazione ha suscitato preoccupazione.

'Siamo davvero dispiaciuti': il CEO di Boeing si scusa per i problemi del 737 MAX 9

“A mia moglie non è piaciuto molto quello che le dicevo ed è andata nel panico“, dice Phil Hardy New York Post.

Neil Firth, ingegnere capo locale dell'Airbus per l'A330, ha spiegato ai media statunitensi che l'assenza di questi stabilizzatori non mette a rischio l'aereo, poiché si tratta di una struttura secondaria utilizzata per migliorare l'aerodinamica del velivolo. “Ciascuno di questi pannelli ha 119 elementi di fissaggio, quindi non vi è stato alcun impatto sull’integrità strutturale o sulla capacità di carico dell’ala e l’aereo è stato in grado di operare in sicurezza. A scopo precauzionale l'aereo è stato sottoposto ad un'ulteriore ispezione di manutenzione e gli stabilizzatori sono stati sostituiti.Indica.