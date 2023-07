Come forzare l’eliminazione di un file su Windows

Alcuni file semplicemente non vogliono essere cancellati. Per sbarazzarsi di un file ribelle, che secondo Windows è in uso, ecco la procedura da seguire.

Innanzitutto è già necessario chiudere le applicazioni che potrebbero utilizzare il file, o anche riavviare il computer… Una volta presa questa precauzione d’uso, se il file continua a non voler essere cancellato, allora puoi provarne uno delle seguenti soluzioni.

Gestore attività

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona del menu Start oppure utilizzare la seguente combinazione: ctrl + alt + canc. In ogni caso, ti verrà data la possibilità di selezionare Task Manager.

Quindi rimuovi l’app che sembra causare il problema selezionando Termina operazione. Questo potrebbe esserti stato fornito direttamente dal computer, ma a volte è solo un file explorer.

Usa la modalità provvisoria

Nelle impostazioni del tuo computer, vai all’opzione “Sistema” o “Aggiornamento e sicurezza” a seconda della versione di Windows. Quindi, in Ripristino, seleziona l’opzione Riavvia accanto a Riavvio avanzato.

Una volta che il tuo computer è in modalità provvisoria, prova a eliminare il file come faresti normalmente.

Utilizzare software di terze parti

Se nessuno dei metodi di cui sopra funziona, potrebbe essere necessario utilizzare un software specializzato. Unlocker è probabilmente il più noto di loro, ma ce ne sono altri, tra cui Process Explorer, che ha la particolarità di essere un prodotto Microsoft.

Per Unlocker, devi solo installarlo e dovresti essere in grado di sbloccare il tuo file con un semplice clic destro e selezionare l’opzione ‘unlocker’. Fai attenzione durante l’installazione e scarica l’ultima versione.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube E Instagram per non perderti notizie, quiz e consigli.