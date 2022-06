Tutto sugli eventi aziendali

La gamification è uno degli strumenti più efficaci per aumentare la partecipazione agli eventi aziendali. Secondo bizbash, questo concetto dovrebbe crescere del 30,1% entro il 2024. Con la crescita esponenziale dei formati virtuali e ibridi, potrebbe essere il pezzo mancante nella tua strategia. Ma cos’è e come si fa?

il tuo evento Stupisci i tuoi ospiti organizzando un evento sulla tua foto. Dalla conferenza al lancio del prodotto e alla serata aziendale, rendi questo momento indimenticabile.

La ludicizzazione può essere applicata sia agli eventi aziendali fisici che a quelli remoti. Solo che il formato online che funziona effettivamente con la tecnologia è più facile da incorporare. A tu per tu, hai bisogno di logistica aggiuntiva e possibilmente anche di risorse umane aggiuntive: tecnici, ambasciatori… La cosa più importante è includere questo aspetto del tuo evento nel modo più naturale possibile.

Nozioni di base sulla gamification Eventi aziendali

Include la ludicizzazione Applicazione di elementi di gioco in contesti non di gioco Come gli eventi aziendali. Per elementi di gioco qui intendiamo il sistema di punti, i livelli di classifica e così via. Questa tattica può essere utilizzata per Sensibilizzare, educare o addirittura incoraggiare la cooperazione.

Perché non resistere alla ludicizzazione negli eventi aziendali? La sensazione generata da ricompense che non sono necessariamente punti e premi, Rende il gioco attraente. Ricorda solo il divertimento che provi quando batti il ​​punteggio più alto nel tuo gioco preferito.

Trova i migliori fornitori di eventi Scarica ogni parte di ricerca per organizzare il tuo evento. I nostri team sono interessati a confrontare e analizzare e quindi fornire i migliori servizi direttamente e gratuitamente. READ Apple Arcade: 3 giochi in arrivo, incluso uno dal creatore di Shenmue

Tuttavia, ci sono tutta una serie di possibilità per lo svolgimento di eventi aziendali. Prenditi il ​​tempo perStudia la situazione Prima di scegliere la persona giusta per te. Per prima cosa decidi il tuo obiettivo. Vuoi informare? aumentare il coinvolgimento ? Generare nuovi contatti?

Qualunque sia il tuo obiettivo, l’esperienza dovrebbe essere reciprocamente vantaggiosa Per la tua azienda e abbonato per garantire il successo. può essere sSenso di realizzazione e nuove conoscenze O anche una bella risata. In ogni caso, i partecipanti dovrebbero lasciare la sensazione di aver estratto un aspetto positivo dall’esperienza.