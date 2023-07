WOW: diventa il più grande troll della storia distruggendo oltre 10.000 ore di gioco per i giocatori di una gilda

Ci sono diversi livelli da percorrere online e se vedi il tuo amico che sta distruggendo la tua casa su Minecraft con un rampicante In una buona situazione che potrebbe davvero turbarti, può essere difficile mantenere la calma con la storia che seguirà. Ciò che provoca gli incubi, questo è certo, mentre questo troll, A quanto pare già conosciuto in passato, ha passato migliaia di ore a giocare per via dello scherzo.

In MMORPG I troll sono molto comuni. Che si tratti di ladri saccheggiatori, cacciatorpediniere o nudisti in mezzo alla capitale, ogni storia è a sé, ma questa fa venire i brividi lungo la schiena.

In effetti, potresti conoscere il sindacato HC Elite SU classico di world of warcraft, che si è prefissato l’obiettivo di terminare tutti i contenuti di questa versione del gioco, senza morire. Stesso principio del personaggio hardcore di Diablo IV, per esempio.

Con un solo raid rimasto per finire questa squadra di almeno 40 uomini, 39 giocatori Sei un nanoSi è verificato uno dei peggiori scenari possibili.

Mette fuori combattimento gli sforzi di quasi 39 giocatori nel mezzo di un massiccio raid di WoW Classic

È nel bel mezzo del raid Naxxramas Che cosa Piccolo violino 69 Hit, che ha speso gli sforzi e migliaia di ore di molti giocatori. Infatti, mentre la lotta contro Quattro cavalieri era in corso, il giocatore ha deciso di muoversi, Intenzionalmente manca la meccanica Almeno 35 dei 40 partecipanti sono stati uccisi.

La clip è arrivata 90.000 visualizzazioni E una cosa è certa: questo è sbagliato non può essere “accidentale” Si difende anche lui. I meccanismi sono molto peculiari e il loro movimento non ha molto senso.

Uccidendo tutti questi giocatori, Tinyviolin69 non solo ha condannato all’eternità le personalità hardcore degli altri giocatori, ma ha anche tradito la loro fiducia.

Membro del loro sindacato da allora due mesi, Questo nano ha fatto di tutto per diventare un membro a pieno titolo, diventando anche uno dei carri armati principali.

In passato, è stato notato per aver rubato buff dai boss del mondo utilizzando più account, accettando persino denaro reale per fermare i suoi misfatti.