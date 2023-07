Le cose hanno una storia: No, il CD non è morto!

Contrariamente a quanto alcuni pensano, il CD non è morto. Anche se la radiodiffusione lo ha cambiato negli ultimi anni, il CD è ancora un importante supporto fisico e genera ancora il secondo fatturato più grande nell’industria musicale francese.

Il CD è nato da una collaborazione tra due giganti dell’elettronica che hanno deciso di lavorare insieme su un progetto specifico piuttosto che andare in guerra.

Siamo nel 1979. L’azienda olandese Philips e la giapponese Sony intendono creare un supporto in grado di archiviare musica in formato digitale. CD in altre parole compact disc. La ricerca è costosa e prendono una saggia decisione di riunire i loro team di ingegneri. Sentono che i giorni del buon vecchio vinile sono finiti. Vogliono una gamma media più compatta e solida. Il loro obiettivo comune è essere audaci e sanno che questo progetto ha il potenziale per rivoluzionare l’industria musicale. In caso di successo, i vantaggi saranno enormi per entrambe le società.

Tre anni dopo, il 17 agosto 1982, una fabbrica situata nel sobborgo di Greater Hanover, in Germania, produsse il primo CD nella storia della musica. Poi ne vendiamo miliardi in tutto il mondo. La scommessa di Philips e Sony ha successo!

Tuttavia, gli inizi del CD furono relativamente timidi. Le vendite iniziano lentamente. Il pubblico rimane affezionato al suo “vinile” che, per i fan, ha molto più entusiasmo di questa piccola scatola di plastica. E poi devi comprare un lettore CD. Per alcuni, investire non è facile.

Di conseguenza, ci sarebbero voluti tre anni prima che il CD decollasse davvero. E la rock band gli darà una grande spinta. lingua inglese terribili difficoltà Hanno deciso di registrare il loro quinto album, Brothers in Arms, solo in digitale. Il successo c’è e questa rock band è diventata la prima a vendere più di 1 milione di CD. Possiamo dire che il loro album ha fatto conoscere il CD a molti fan.

Il grande pubblico iniziò ad apprezzare il CD per le sue evidenti qualità: migliore qualità del suono, piccolo e maneggevole, e quindi facile da trasportare, e tempo di registrazione fino al doppio di 33 giri. E poi puoi ascoltarlo in macchina grazie ai lettori, che all’inizio non erano sempre integrati con l’autoradio e venivano venduti indipendentemente.

Una data importante nella storia della musica: il 1988. Per la prima volta al mondo, abbiamo venduto più CD che dischi in vinile… Appena sei anni dopo l’uscita della prima edizione. Philips e Sony si sfregano le mani.

Dopo quarant’anni di esistenza, il CD sta combattendo

Ma dodici anni dopo (2000), il CD sta iniziando a zoppicare. Le vendite sono diminuite drasticamente negli Stati Uniti. Il vinile non ha ancora alzato la testa, ma sono apparsi altri concorrenti, e non meno. In sostanza, l’arrivo delle piattaforme di streaming, che permettono di ascoltare brani musicali in tempo reale senza doverli scaricare. Poi c’è il download illegale, che danneggia molto le vendite di CD.

Oggi, il CD è stato cupo per molti anni. Mentre, allo stesso tempo, il buon vecchio disco microsolco (vinile) è tornato nel mix. Collezionisti e nostalgici lo hanno aggiornato. In Inghilterra, ad esempio, nel 2022, per la prima volta dal 1987, le vendite di dischi in vinile supereranno le vendite di CD.

Ma anche il vinile sta iniziando a mostrare segni di esaurimento. Nel 2022 l’aumento delle vendite mondiali di vinili a 33 e 45 giri è stato solo del 4,2% rispetto al 46,2% del 2020 e al 51,4% del 2021. Di fronte a un CD che si contorce e lungi dal dire la sua ultima parola.

Nel 2020, le sue vendite sono scese ai livelli più bassi negli Stati Uniti con poco più di 40 milioni di unità rispetto alle centinaia di milioni dei bei vecchi tempi. Ma un anno dopo (2021), le vendite di CD negli Stati Uniti sono salite a quasi 41 milioni. Per la prima volta in diciassette anni, stanno ricominciando a salire. Non c’è dubbio che il CD non è morto!