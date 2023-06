Perché non conosciamo il compagno del famoso cantante?

Tutti abbiamo i nostri cantanti preferiti. Per alcuni, e ce ne sono ovviamente molti, è Jean-Jacques Goldman, che rimane una delle star più famose della musica francese. Prova: il cantante è stato nuovamente incoronato Personaggio francese preferito nel 2021. Ma “JJG” odia la fama e, agli occhi di molti dei suoi fan, rimane molto conservatore. Quindi sono gli altri a parlarne meglio… come il suo compagno Michael Jones, che si tiene in contatto in modo originale. O anche i suoi figli, tra cui Michael Goldman, che torna al suo ruolo di direttore del Accademia stellare.

Mireille Mathieu, una star in Francia e all’estero

In un altro genere, come non citare Mireille Mathieu? Il cantante con un accento unico ha presentato canzoni molto popolari (L’ultimo valzerE donna innamorataE Parigi arrabbiata), ma anche stile. Un taglio di capelli distintivo tra mille outfit, un classico intramontabile. E una forte personalità. La star, che ha trascorso quasi sessant’anni della sua carriera (e 120 milioni di album venduti in nove lingue), gode, ancora oggi, di una solida reputazione in Francia e all’estero. Nonostante la sua presunta rivalità con Michelle Tour, non si mette mai la lingua in tasca e raramente nasconde le sue emozioni. E così ricordiamo il momento in cui è apparsa piangere davanti a Michelle Drucker rivedendo le vecchie foto dei suoi genitori… e ha ammesso di non aver dormito la notte prima di incontrare la Regina Elisabetta II. Tutto questo merita un documentario! è venuto bene, Mireille Mathieu, la misteriosa signorina di Avignonein onda venerdì 21 luglio 2023 su France 3, dà uno sguardo alla lunga carriera del cantante, con molti archivi in ​​gioco.

Hai sposato Mireille Mathieu?

Sorge una domanda per l’artista, sorprendentemente legato a Diego Maradona: perché non conosciamo un suo compagno ufficiale? Mireille Mathieu è sempre stata molto attenta alla sua vita privata. Circondata dai suoi tredici fratelli e sorelle, è stata accompagnata per tutta la sua carriera, prima dalla zia e poi dalla sorella Monique, gestita dal famoso cantante Johnny Stark. Poco spazio per l’amore. Il documentario rivela lo stesso fidanzamento durato… una settimana prima che si rompesse. “Voleva che lasciassi la canzone, quindi ecco, è impossibile“, spiega il cantante. Un altro momento di sfida nel documentario: un bacio sulla bocca con Patrick Duffy, una delle star della serie cult dallas, durante un duetto alla TV americana nei primi anni ’80.. Qualche indizio quindi, ma, comunque, nessun matrimonio all’orizzonte! Piuttosto, un’impronta leggendaria nel mondo della canzone.