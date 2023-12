I fan hanno aspettato 12 anni: questo popolare anime fantasy è finalmente tornato nel 2024

Il Jump Festa 2024 è appena iniziato e una serie di annunci hanno entusiasmato il pubblico giapponese, accorso in massa per scoprire come sarà il prossimo anno in termini di anime. Una delle sorprese è arrivata da una serie molto amata che tornerà!

Shounen all’inizio del 2024?

Blue Exorcist, comunemente noto come Ao no Exorcist, è un manga creato da Kazue Kato. Pubblicato per la prima volta nel 2009, è uno shounen in cui due mondi diametralmente opposti, Asia (il mondo umano) e Jina (il mondo dei demoni) sono collegati tra loro come il riflesso di uno specchio. Il mondo dei demoni è sotto il dominio di Satana, e fin dall’inizio dei tempi si sa che spostarsi da un universo all’altro è impossibile, ma i demoni capirono che potevano farlo catturando un essere umano. Da allora, queste entità hanno sempre vagato inosservate tra gli umani, proprio come gli alieni nei film Men in Black. Per contrastare questa minaccia demoniaca, emersero gli esorcisti per distruggere i demoni che affliggevano il mondo asiatico. Con una storia di oltre duemila anni, gli esorcisti ora lavorano per conto del Vaticano.

La storia di Blue Exorcist ruota attorno al nome appropriato di Rin Okumura. Insieme al suo gemello, Yukio, furono allevati da un esorcista, padre Shiro Fujimoto. Un giorno rimasero scioccati nell’apprendere che in realtà erano i figli di Satana, il sovrano del mondo dell’Inferno. Dopo essere rimasto orfano del suo insegnante, Yukio entra in una furia distruttiva ed estrae una spada dal potere inimmaginabile. Sperando di sconfiggere Satana, si iscrisse alla True Cross Academy, una scuola per esorcisti.

Cosa dovrebbe essere cacciato da esso?

Durante il Jump Festa 2024, la società di produzione e distribuzione (specializzata in anime e musica) ha pubblicato un nuovo trailer per il prossimo anime basato su Blue Exorcist. Questa nuova serie, che porta la sigla di apertura di Eye’s Sentry del gruppo giapponese UVERworld, coprirà l’arco narrativo degli Illuminati di Shimane e seguirà ovviamente gli eventi del manga originale. Con una produzione piuttosto magistrale, la serie promette di essere curata al meglio. Inoltre, durante l’evento organizzato il 16 dicembre, Jump Festa 2024 ha riservato un palco interamente dedicato all’Esorcista Blu e i visitatori hanno potuto godere della presenza dei doppiatori Rin Okamura (Nobuhiko Okamoto), Yukio Okamura (Jun Fukuyama), Shiemi Moriyama. (Kana Hanazawa) e infine Izumo Kamiki (Eri Kitamura). Infine, per tenere i fan in attesa, lo studio di produzione Aniplex ha rivelato una nuova immagine. Per chi vuole scoprire la serie, sappia che è disponibile su Crunchyroll.