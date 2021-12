Come cercare AirTag nelle vicinanze utilizzando il tuo telefono Android

Gli AirTag sono la risposta di Apple ai tracker segreti come quelli a cui siamo abituati da aziende come Tile, ma con l’ulteriore vantaggio di utilizzare quasi tutti i dispositivi Apple recenti per aiutare a identificare gli elementi contrassegnati. Apple è Apple, tuttavia, quindi è necessario un iPhone o un iPad per configurare e individuare gli AirTag da remoto. Sebbene non esista uno strumento Android che ci permetta di utilizzare i tracker Apple, l’azienda ha rilasciato una pratica app Android chiamata Tracker Detect che può aiutarti a scoprire se ce ne sono nelle vicinanze. Ecco come funziona.

Per trovare AirTag orfani nella tua zona, inizia scaricando l’app Tracker Detect. Apri l’app, quindi tocca Analizza.

Se non ci sono dispositivi compatibili nelle vicinanze, non accadrà nulla. Se il telefono ne trova uno, verrà visualizzato in un elenco. Fai clic su qualsiasi tracker in quell’elenco e vedrai le opzioni per accenderlo tramite il suono (per aiutarti a trovarlo), visualizzare ulteriori informazioni su di esso o imparare a spegnerlo completamente (il che significa, su AirTag, rimuovere la batteria ).

Il video di oggi su Android

È straordinariamente semplice, ma ci sono alcune sfumature nell’applicazione. Innanzitutto, solo i tracker che non sono stati identificati come vicini ai loro proprietari vengono visualizzati per 15 minuti. Questo è così che non puoi vedere i tracker che altri stanno attivamente utilizzando. Inoltre, sarai in grado di riprodurre un suono sul tracker solo se è stato vicino a te per almeno 10 minuti. . Infine, l’app può trovare i tracker solo utilizzando la rete Trova la mia di Apple; Ad esempio, non ti aiuterà a rilevare i tracker di Tile o Samsung.

Un ovvio caso d’uso per Tracker Detect è assicurarsi che nessuno ti metta un AirTag addosso (o nella tua auto o sul tuo cane) senza che tu lo sappia, mentre gli iPhone ti diranno se l’AirTag di qualcun altro si trova nella tua auto di quartiere, telefoni Android non. Su una tale funzionalità integrata. Ma ci sono anche usi meno rischiosi: può anche aiutarti, ad esempio, a ritrovare il portafoglio smarrito del tuo amico innamorato di Apple nei cuscini del tuo divano.

La maggior parte delle persone probabilmente non dovrebbe preoccuparsi che qualcuno attacchi i loro tracker in stile Batman, ma una piccola protezione fa molto. Se ti sei mai preoccupato che qualcuno stia cercando di tenerti d’occhio con AirTags, Tracker Detect è un’ottima risorsa. Può anche essere utile in modo molto casuale per chiunque i cui amici o familiari utilizzino i prodotti Apple. L’app è disponibile gratuitamente sul Play Store.

6 suggerimenti per Pixel 6 per rendere il tuo telefono Google più intelligente

Hai un Pixel 6 o Pixel 6 Pro? Sono i superpoteri che ti sei perso.

Per saperne di più

Circa l’autore

Taylor Kearns (1106 articoli pubblicati)



Taylor era ossessionato dal telefono molto prima di entrare in Android Police nel 2018. Attualmente indossa un Pixel 6 Pro, che usa principalmente per scattare foto dei suoi cani.

Più Taylor Kearns