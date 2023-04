Nubo, la casella di posta belga che rispetta i tuoi dati privati

La maggior parte dei belgi utilizza un indirizzo Gmail, Hotmail o Outlook a causa dei propri dati personali. Ora è possibile creare un indirizzo email Belga, locale e rispettata dei tuoi dati con Nubo.

Con Nubo hai gli stessi servizi di una casella di posta tradizionale: puoi creare una casella di posta elettronica, uno spazio di archiviazione (chiamato anche cloud) e usufruire dei servizi associati come la gestione dell’agenda, delle attività e dei contatti. Tuttavia Nubo promette Internet e Servizi online neutri ed etici. Infatti, La Cooperativa in particolare si oppone alla raccolta e centralizzazione dei dati personali per finalità commerciali o di profilazione. Nubo non fa nulla con i dati che gli affidi, a parte ospitarli sui dischi rigidi della cooperativa per uso personale, e basta!

I server e i fornitori di servizi si trovano in Belgio, nessun dato viene trasferito a terzi, non ci sono pubblicità e nessun dato viene utilizzato. Tutti i servizi Nubo funzionano con software gratuito.

Nubo, che significa “nuvola” in esperanto, assume la forma di una cooperativa sociale. Nasce da un partenariato tra associazioni (5 asbl e cooperativa) attive da anni nell’internet gratuito. Acquistando azioni (25€/azione)diventare utenti Collaboratori e comproprietari dell’infrastruttura. Sono anche loro che prendono le decisioni riguardo a Nubo, durante le varie AG. Questi acquisti di azioni costituiscono il capitale di Nubo, in un certo senso sono le fondamenta della struttura.