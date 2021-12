I turisti giapponesi tornano sulla Terra dopo 12 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale

L’eccentrico miliardario giapponese, il peso massimo della moda online Yusaku Maezawa, 46 anni, e il suo assistente Yuzu Hirano sono stati accompagnati sulla strada di casa e sulla strada dal cosmonauta russo Alexander Misurkin.

“Il volo della navicella spaziale Soyuz MS-20 + Tourist + è terminato”, ha affermato Roscosmos in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web. Lo sbarco è avvenuto intorno alle 03:31 di lunedì, nelle steppe del Kazakistan.

Secondo il servizio stampa del Distretto Militare Centrale, sarebbero stati accolti al loro arrivo con un piatto “a sorpresa” di noodles dal Giappone.

Il volo segna il ritorno della Russia al turismo spaziale dopo una pausa decennale. Il settore, in cui la Russia ha perso terreno rispetto alle aziende private americane, tra cui SpaceX di Elon Musk, sta riscontrando un rinnovato interesse e un potenziale guadagno finanziario.

I tre uomini hanno trascorso 12 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, mentre il miliardario giapponese si faceva una lista di 100 missioni da compiere nello spazio.

L’assistente del signor Maezawa ha realizzato video sulla vita quotidiana in orbita per l’account YouTube del miliardario.

Possiamo vedere l’uomo spiegare ai suoi milioni di follower come lavarsi i denti o addirittura andare in bagno a gravità zero.

“L’utilizzo è molto semplice”, afferma in uno dei video, spiegando lo strumento utilizzato dagli astronauti per aspirare l’urina. Altrove, si prepara il tè senza zucchero e loda le deliziose ciambelle per la Stazione Spaziale Internazionale.

Il signor Maezawa e il suo assistente sono i primi turisti giapponesi a raggiungere lo spazio dal 1990, quando un giornalista soggiornava a bordo della stazione sovietica Mir.

mercato in forte espansione

Il settore dei voli spaziali privati ​​altamente redditizio è attualmente potenziato dal recente ingresso in gara per le società dei miliardari americani Elon Musk (SpaceX) e Jeff Bezos (Blue Origin), nonché del britannico Richard Branson (Virgin Galactic).

A settembre, SpaceX ha ospitato un volo orbitale di tre giorni con un equipaggio tutto amatoriale. Prevede inoltre di portare diversi turisti intorno alla luna nel 2023, incluso il signor Mizawa, che sta finanziando l’operazione.

Il volo che termina lunedì segna il ritorno sul circuito di Roscosmos, dopo più di un decennio in cui l’industria aeronautica russa è stata afflitta da scandali di corruzione e difficoltà tecniche e finanziarie.

Nel 2020, con l’entrata in funzione dei razzi e delle capsule di SpaceX, Mosca ha perso il monopolio sui voli con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale e le decine di milioni di euro che la NASA e altre agenzie spaziali stavano pagando per ogni posto ai margini della Soyuz.

La missione per i turisti giapponesi è organizzata da Roscosmos e dal suo partner americano, Space Adventures. Tra il 2001 e il 2009, questi due gruppi insieme hanno inviato otto volte imprenditori ultra ricchi.

Più di recente, nel 2009, il canadese Guy Laliberte, fondatore del Cirque du Soleil.

Segno delle riscoperte ambizioni del settore spaziale russo, Roscosmos anche in ottobre ha inviato una regista e un’attrice a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per girare il primo lungometraggio della storia orbitale, in vista di un progetto in competizione per la star di Hollywood Tom Cruise.